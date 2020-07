Jacque Vaughn jouera son avenir à Disney World : éviter un sweep serait déjà une belle perf pour le coach intérim des Nets

Désigné coach intérimaire des Nets depuis le départ de Kenny Atkinson juste avant la coupure de la saison, Jacque Vaughn aura sa carte à jouer à Orlando. En cas de bons résultats à la reprise de la saison, l’ancien meneur de jeu pourrait obtenir un vrai contrat en CDD sur le banc de Brooklyn si son travail satisfait Sean Marks. Bah mince, on avait dit Tyronn Lue.

Le saviez-vous ? Un coach NBA peut actuellement se targuer d’avoir un ratio de 100% à la tête de son équipe cette saison. Précédemment assistant de Kenny Atkinson, Jacque Vaughn s’est retrouvé nommé coach par intérim après la fuite du futur coach des Knicks. Une victoire sur les Bulls puis sur les Lakers, la mayonnaise a bien pris apparemment. Malheureusement, l’arrêt de la saison n’a pas permis aux Nets de continuer cette belle série et d’aller en Playoffs, d’atomiser les Bucks et compagnie et de soulever le titre avec un Dédé Jordan MVP des Finales . On retrouvera tout de même Vaughn à Orlando, même s’il faudra faire sans la plupart de ses meilleurs éléments. Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan ont été testés positifs au COVID-19 alors que Kyrie Irving et Kevin Durant seront également absents de la teuf chez Mickey. A ce rythme-là, on va peut-être demander à Jacque de remettre les sneakers pour pouvoir donner un peu de repos à certains car la rotation est assez short pour le moment. Mais l’intérim de Vaughn pourrait se transformer en contrat longue durée. Selon Alex Schiffer de The Athletic, Sean Marks aurait l’intention de donner une chance à son actuel coach intérimaire de prolonger l’aventure à Brooklyn.

Mais pour cela, il va falloir montrer de belles choses au coaching du côté d’Orlando. Si sur le plan sportif Brooklyn n’a presque rien à jouer sauf aller en Playoffs et éviter un sweep, l’ex point guard devra être un leader pour les petits jeunes et faire progresser ce groupe. En espérant que l’aventure ne sera pas aussi désastreuse que ses trois années de coaching au Magic… Bilan ? 58 victoires en 216 matchs. Se cogner le doigt du pied sur le bord du lit ce n’est rien comparé à ce bilan calamiteux ! Quand Uncle Drew et KD seront de retour la saison prochaine, la donne sera tout autre et il devra sûrement s’écraser aux exigences de ses stars. Qu’il n’hésite pas à aller demander quelques conseils au GOAT du coaching, Tyronn Lue. Même si ce dernier est aussi en course et qu’il a bien envie de redevenir head coach, sûrement soûlé de tenir la plaquette de Coach Rivers aux Clippers. Kyrie Irving serait d’ailleurs bien content de retrouver son coach poto Lue. Les noms de Mark Jackson et de Jason Kidd circulent aussi… on en oublierait presque que Brooklyn a une fin de saison à jouer !

Apparemment, les Nets ne comptent pas imiter leurs voisins des Knicks et rencontrer 832 candidats avant de choisir le bon… Alors si Brooklyn franchit un, voire deux tours de Playoffs à Disney World, Sean Marks ne devrait même pas chercher plus loin.

