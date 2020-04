La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : coup de froid sur la NBA, de plus en plus pessimiste sur une potentielle reprise

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# L’annulation de la saison, un scénario de plus en plus probable ?

Ce n’est pas le genre de nouvelle qu’on aime entendre. Si on espère tous une reprise de la saison à un moment donné cette année, les chances semblent s’amoindrir de jour en jour. D’après Brian Windhorst d’ESPN, la NBA serait aujourd’hui assez pessimiste concernant le scénario d’une reprise de la campagne 2019-20. Visiblement, l’évolution de la situation en Chine a jeté un gros coup de froid sur la NBA, pourtant bien décidée à faire tout ce qu’il faut pour essayer de sauver la saison. Pour rappel, le championnat chinois voulait reprendre mais on a assisté à plusieurs reports, dont le dernier sur ordre du gouvernement. Un mauvais signe, surtout quand on sait que les States ne sont qu’au début de leur lutte contre le COVID-19.

Si la saison NBA ne peut pas reprendre aux alentours du mois de juin, elle risque d’être définitivement annulée. Dans ce cas-là, la Draft et le début de la Free Agency devraient garder leur date de base selon Adrian Wojnarowski.

The NBA is "angling" to cancel the 2019-20 season after China's CBA shutdown, per @WindhorstESPN "There is a significant amount of pessimism right now." pic.twitter.com/memSPluBxQ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2020

# Premiers licenciements chez le Jazz

Si l’élan global de solidarité depuis la suspension de la saison NBA fait plaisir à voir, il faut s’attendre aussi à des licenciements et des réductions de salaire en cette période COVID. C’est le cas par exemple du côté de la franchise du Jazz d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. La décision viendrait d’en haut, c’est-à-dire du groupe Larry H. Miller, propriétaire du Jazz mais aussi de nombreuses autres sociétés. Woj précise que ces licenciements ne concernent pas le personnel basket, et que certains employés ont accepté une réduction de salaire.

As part of cutbacks within approximately 80 companies within the Larry H. Miller Group, there are layoffs underway with the Utah Jazz, organizaton tells ESPN. Sources say those cutbacks are limited to non-basketball staff and some employees are taking compensation reductions. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2020

Statement to ESPN from Larry H. Miller Group that owns Jazz pic.twitter.com/kEbLspmvqh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2020

# Ça continue de parler réduction de salaire entre la NBA et la NBPA

Il y a trois jours, on s’était arrachés les cheveux avait fait un point complet sur la situation salariale des joueurs et les négociations qui s’en suivaient entre la NBA et la NBPA. Dans le cadre de ces négociations, la Ligue a proposé aux joueurs une réduction de 50% de leur salaire à partir du 15 avril, donc dès le prochain salaire. C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la nouvelle. Évidemment, pour défendre ses intérêts et comme dans toute négociation, le syndicat des joueurs a fait une contre-proposition assez éloignée, avec une réduction de 25% qui débuterait à la mi-mai. Va maintenant falloir trouver un terrain d’entente.

Sources: The NBA is proposing to the NBPA that players take a 50 percent paycheck reduction beginning April 15. The NBPA has counter-proposed a 25 percent reduction of paychecks starting in mid-May. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2020

# La WNBA repousse son début de saison

Si la Draft WNBA – qui se déroulera virtuellement – est maintenue au 17 avril prochain, la saison régulière débutera plus tard que prévu. Cathy Engelbert, commissionnaire WNBA, a partagé la nouvelle à travers un communiqué officiel.

“Alors que les mesures de précaution continuent de s’étendre suite à la pandémie de COVID-19, incluant l’extension des mesures de distanciation sociale aux États-Unis jusqu’au 30 avril, la WNBA va reporter le début de ses camps d’entrainement ainsi que le coup d’envoi de la saison régulière initialement prévu le 15 mai. Tandis que la ligue travaille activement sur un nouveau calendrier et des formats innovants, notre priorité reste de préserver la santé et la sécurité de nos joueuses, fans et employés. »

# Joel Embiid et les Sixers lâchent 1,3 million dans la lutte contre le coronavirus

Les dons se poursuivent dans cette bataille continue face au COVID-19, et aujourd’hui on apprend que Joel Embiid et les Sixers ont fait un don d’1,3 million de dollars à Penn Medicine pour aider les médecins qui sont en première ligne face au coronavirus. Ce n’est pas la première initiative de Jojo, puisqu’il avait déjà fait un don de 500 000 dollars pour soutenir les services de santé de Philly.

Joel Embiid, 76ers Managing Partner Josh Harris, and Co-Managing Partner David Blitzer Join Forces to Provide $1.3 Million to Penn Medicine for Critical Support of Health Care Workers Fighting COVID-19#TodayWeRise x #PhilaUnite 📄: https://t.co/IH1QXf4mie — Philadelphia 76ers (@sixers) April 3, 2020

Toujours dans cet élan de solidarité, les Kings ont décidé de transformer leur ancienne salle – connue autrefois sous le nom d’ARCO Arena – en hôpital de soutien, tout en faisant un don de 250 000 dollars pour aider des associations locales. 100 000 masques vont également être fournis pour les services de santé.

The Kings' former arena will be turned into a surge hospital amid the coronavirus pandemic, and the team also has donated $250K to support local community organizations 🙌 (via @James_HamNBCS) https://t.co/mnzNQsXR6m pic.twitter.com/vrORP3UDwD — Kings on NBCS (@NBCSKings) April 3, 2020

# Impossible de jouer au basket pour le MVP

En cette période pas comme les autres, ce n’est pas évident pour les joueurs NBA de garder la forme ou de bosser leur shoot. Parce que oui, tout le monde ne possède pas un panier de basket à domicile. Par exemple, le MVP en titre Giannis Antetokounmpo ne peut tout simplement pas tâter la balle orange.

« Je n’ai pas d’accès à un panier. Beaucoup de joueurs possèdent un terrain à leur domicile, mais moi je ne fais que des workouts chez moi. Vélo d’appartement, tapis de course, musculation afin de rester en forme, mais pas de basket » a déclaré le Freak via ESPN.

Va falloir être un peu créatif Giannis. Des boulettes en papier et une poubelle, ça peut le faire.

# Frank Vogel : « Le coaching staff n’a pas été testé »

Les joueurs des Lakers n’ont peut-être plus aucun symptôme du COVID-19, mais d’après le coach Frank Vogel, uniquement les joueurs ont été testés et on peut donc toujours avoir des doutes sur l’état de santé des membres du staff (via ESPN).

« D’après ce que je sais, le reste du staff n’a pas été testé. Après avoir pris connaissance des tests positifs chez les Brooklyn Nets, les seules personnes qui ont été testées sont les joueurs. Telles étaient les indications du médecin de l’équipe et des autorités sanitaires locales. »

Assez curieux sachant que le coaching staff aurait très bien pu être contaminé aussi, et qu’habituellement les joueurs et les membres du staff sont testés…

# Pendant ce temps-là

Steph hopped on dude’s IG Live and had him hyped lol. Shout out my PG for keeping the positive vibes going pic.twitter.com/JgzLgQvVRG — Chris Montano (@gswchris) April 4, 2020