Preview de la soirée NBA : six rencontres au programme, comme le nombre de sens que devra solliciter Detroit pour espérer gagner

Douze équipes sur les parquets cette nuit, trois matchs à l’Est, trois matchs à l’Ouest, pas de jaloux, tout le monde aura la même dose de NBA. En ce qui concerne l’emploi du temps des hostilités : quatre affiches à priori déséquilibrées, un chef qui reçoit un milk-shake tout sauf froid, et une rencontre ô combien importante dans l’Oregon.

Ça commence à 23h avec les Hornets qui accueillent des Rockets en perdition depuis deux matchs. Le redécollage des hommes de Mike D’Antoni est attendu et quoi de mieux qu’une visite au Spectrum Center pour relancer la machine. Les Frelons restent sur trois revers d’affilée malgré des duels disputés contre leurs bourreaux qu’étaient les Bucks, les Spurs et les Nuggets. Si notre Nico national restera une fois de plus en survêt, James Borrego comptera en revanche sur sa jeune garde composée de P.J. Washington, Miles Bridges, Scary Terry ou encore Devonte’ Graham afin de prolonger la spirale négative des coéquipiers de James Harden, privés du Brodie en plus de Rico Gordon. Dans le Michigan, sous les coups de 1h du matin, l’équipe de G-League nommée Detroit Pistons affrontera le Jazz d’Utah. Positionnés à la quatrième place de leur conf grâce à leur série de quatre succès consécutifs, les Mormons semblent avoir retrouvé leur rythme de croisière depuis le début de la semaine. L’attaque tourne bien, Donovan Mitchell produit ses stats, même Mike Conley commence à rentrer des shoots. Tout va bien donc pour la troupe de Quin Synder qui devrait finir la semaine invaincue sans trop de soucis.

Nous on enchaîne sur le troisième duel programmé à 1h30. Les copains Cavaliers d’un Collin Sexton particulièrement en chaleur depuis quelque temps ouvriront leurs portes aux Nuggets de Denver. L’ancien d’Alabama aura encore l’occasion de se faire plaisir face à une défense de Denver méconnaissable depuis deux-trois matchs. Si Torrey Craig se chargera de ralentir le dragster de l’Ohio en relais de Gary Harris ou encore Will Barton, on se demande bien qui se présentera devant le Joker côté Cleveland. Andre Drummond et Tristan Thompson absents sur les dernières rencontres et potentiellement cette nuit, Kevin Love pas réputé pour cadenasser son adversaire, si vous disposez de Niko Jokic en TTFL, le moment paraît adéquat pour le poser. En back-to-back, les Hawks d’Atlanta se déplacent au FedExForum pour y jouer face aux Grizzlies à 2h du matin. Après la gifle reçue contre les Mavericks hier, Memphis peut légitimement espérer un bilan équilibré à l’issue de cette rencontre face à des Faucons peut-être privés une nouvelle fois de Trae Young.

Josh Richardson, Klay Thompson, Ben Simmons, Draymond Green et Joel Embiid. Voici le quintet qui ne sera pas sur le parquet du Chase Center même s’il existe une petite incertitude autour du meilleur ami de Charles Barkley. C’est ballot car cette affiche opposant les Sixers aux Warriors à 2h30 avait de la gueule au début de la saison. Ne nous plaignons pas cependant, à peu de chose près Steph Curry rejoignait la liste évoquée précédemment. Au lieu de ça, Baby Face enfilera ses sneakers pour la deuxième fois d’affilée depuis sa blessure afin d’empêcher les copains de Tobias Harris d’amasser un deuxième succès de rang loin de leurs bases. Au regard du programme proposé et du contexte actuel, le face-à-face qui va opposer les Trail Blazers de Portland aux Kings de Sacramento au petit matin constitue l’affiche avec le plus grand intérêt. Le neuvième contre le dixième, des formations au bilan quasiment similaire qui se situent toutes les deux à trois matchs et demi du ticket des Playoffs. La victoire n’est clairement pas une option pour les deux camps, elle est obligatoire. Malgré le revers enregistré lors de leur dernière sortie, les hommes de Terry Stotts partent peut-être légèrement favoris puisqu’en plus d’être un petit peu plus expérimentés et rodés pour ce genre de rencontre à enjeu, ils évolueront à la maison. Rendez-vous donc à 4h au Moda Center pour ce match de la peur.

Encore une belle soirée basket au programme. On se rejoint dès 23h pour les six matchs de notre sixième nuit blanche sur les six derniers jours. Ça fait beaucoup de six dans la dernière phrase. Il faut croire que nous sommes condamnés à fréquenter le mal durant ces festivités.