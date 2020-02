Shai Gilgeous-Alexander remplacera Derrick Rose au Skills Challenge : il ne vient pas de Chicago, mais y’a quand même du niveau

Après l’annonce du retrait de Derrick Rose de la liste des participants au Skills Challenge, la NBA s’était remise à la recherche d’un candidat pour le remplacer. Ce sera donc à Shai Gilgeous-Alexander de prendre le relais. Alors, ça ne fera pas oublier Dédé, mais c’est toujours mieux que rien.

Les fans de Chicago auraient aimé soutenir le MVP 2011 mais ils devront finalement se « contenter » du sophomore du Thunder. Vous pouvez demander au banc des Wizards, on a vu pire comme remplaçant. SGA est un joueur plaisant à voir jouer, et si les Clippers ont mis la main sur du très gros en l’échangeant l’été dernier, ils doivent quand même le regretter. 19,5 points, 6,2 rebonds 3,2 passes et 1,2 steal de moyenne par match, c’est pas tout mal pour une deuxième saison. Dans un système à trois frontcourt orchestré par Chris Paul, difficile de beaucoup plus distribuer. Si Shai a besoin de conseils aux caviars, au moins, avec ce vieux roublard de CP3, il sait à qui demander. Ce système réussit à OKC, et l’arrière n’est pas étranger à cet étonnant succès de la franchise. Désormais sixième à l’Ouest, le Thunder est au coude à coude avec les Rockets, le Jazz et les Mavs, qui ne sont pas réputés pour être des tendres sur un parquet. Il y a un peu moins d’un mois, le jeune tapait aussi son premier triple-double en 20-20-10 face à Minnesota, une ligne de stats plutôt remplie pour un arrière plutôt complet. Oui mais pour le Skills Challenge ? Pas de panique, il a aussi du handle. Il n’y a qu’à le voir avec un ballon pour apprécier. Dans une compétition qui récompense les profils all-around et l’aisance avec le cuir, le petit d’OKC a toutes ses chances. Le sophomore, déjà sélectionné au Rising Stars Challenge, va maintenant représenter son équipe à deux reprise lors du All-Star Weekend. S’il comptait profiter de ce break pour se reposer un peu, c’est raté.

Le roster de l’événement est désormais complet. Shai Gilgeous-Alexander rejoint donc Patrick Beverley, Spencer Dinwiddie, Khris Middleton, Bam Adebayo, Pascal Siakam, Jayson Tatum et Domantas Sabonis sur le ligne de départ. Le jeunot aura du beau monde auquel se frotter, dont trois anciens tenants du trophée du Skills Challenge : Beverley en 2015, Dinwiddie en 2018 et Tatum l’an dernier. Le scénario fait un peu moins rêver qu’un retour de Derrick Rose dans sa ville, mais les fans de Chicago peuvent se consoler, SGA devrait assurer. Rico avait en 2009 remporté le Skills Challenge en tant que rookie, la recrue du Thunder pourrait soulever le trophée dans sa deuxième année comme Tatum avant lui. Le tableau semble équilibré et promet donc pas mal de suspense avec de nombreux jeunes qui comptent bien prouver leur efficacité. Ici, contrairement au All-Star Game des saisons passées, on devrait jouer pour gagner. Le Challenge sera une bonne mise en bouche avant de tester la nouvelle formule du match des étoiles cette année.

Shai avait la lourde tache de remplacer la hype de Derrick Rose à Chicago, et si la mission ne peut être totalement accomplie, son arrivée a quand même fière allure. Pour prouver, si nécessaire, que sa présence est méritée, à lui maintenant d’aller gratter le trophée.

