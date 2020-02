Rookies du mois de janvier en NBA : Ja Morant et Kendrick Nunn nommés, si vous aimez le changement passez votre chemin

Les nom des rookies du mois de janvier ont été annoncés, et… Ja Morant et et Kendrick Nunn ont été récompensés. Un peu comme chaque mois depuis le début de saison finalement. On en laisse un peu pour les autres maintenant ?

On commence à être habitué, et à l’Ouest le rookie des Grizzlies l’a donc encore emporté. Ja Morant gagne en responsabilités et en l’absence de meilleurs joueurs à l’horizon du côté de Memphis, c’est lui le patron. Il mène son équipe à un bilan de 11 victoires pour 4 défaites en janvier, de quoi grappiller au passage quelques places au classement dans une conférence plus que serrée. En janvier, le meneur a enregistré le plus haut total à la marque et à la distribution chez les rookies, avec 17,5 points et 8,3 passes, avec notamment une pointe à 14 caviars face à San Antonio. Il aura également agrémenté son dossier de quelques performances ponctuelles comme un 26/8 face aux Rockets à 10/11 aux tirs. Distribution et propreté, c’est la clé du succès. En continuant sur sa lancée, Jaja consolide sa place de potentiel (et très probable) rookie de l’année.

À l’Est aussi, « grosse surprise » puisque la récompense est encore pour Kendrick Nunn. Tout semble réussir au Heat cette saison entre bilan, All-Star Game et rookie, et on passe donc une belle année à Miami. Non sélectionné à la draft, c’est sans doute finalement lui la vraie surprise de l’année et un sacré steal pour l’équipe de Jimmy Butler. Lui aussi est de plus en plus responsabilisé et en se faisant peu à peu une vraie place en tant que starter, le jeune voit logiquement sa production augmenter. Kendrick est le meilleur marqueur chez les rookies à l’Est, avec 16,8 points à 51% aux tirs qu’il accompagne généreusement de 3,5 passes et 2,8 rebonds. Si son rôle est moins important dans la réussite de sa franchise que Ja Morant, c’est aussi qu’il est mieux accompagné, et sa contribution à une telle réussite du Heat n’est pas à négliger. Avec 33 points marqués face aux Spurs, Nunn a également su montrer qu’il pouvait prendre un coup de chaud, et on dit merci aux Éperons qui savent mettre en confiance les nouveaux.

La concurrence va désormais devoir se démener pour aller chercher ces deux-là, et on a une petite idée de qui pourrait s’y coller. À Denver, un certain Michael Porter Jr. s’est lui aussi fait une place dans un collectif bien huilé où il prend de plus en plus d’importance. Malheureusement blessé en ce moment, le joueur profitait d’un effectif réduit pour augmenter sa production et remplir soirs après soirs sa feuille de stats. Mais on ne va pas se le cacher, la vraie menace chez les premières années reste Zion Williamson, puisque de retour de blessure le freak commence à se déchaîner. Le premier pick de draft voit son temps de jeu peu à peu augmenter, et ses statistiques sont conséquentes. Avec une moyenne près de 20 points et 8 rebonds depuis son arrivée, les chiffres pourraient bien le mener vers quelques trophées individuels chez les nouveaux. Et le néo-Pelican ne fait encore que de s’installer, avec sept petits matchs à son actif. La hauteur sous plafond est haute à la Nouvelle-Orléans et le joueur devrait encore bien progresser. Et qui sait, si Zion est suffisamment monstrueux, l’objectif pourrait ne pas s’arrêter à un titre de Rookie du Mois, mais à celui de Rookie de l’Année, même si pour cela il faudra jouer tous les soirs et être fabuleux… tous les soirs.

Le résultat est le même depuis le début de saison, Kendrick Nunn et Ja Morant sont une fois de plus récompensée. On leur donne directement tous les titres jusqu’à la fin d’année ou d’autres rookies vont réussir à s’exprimer ? Si la concurrence manquait depuis le début de saison pour les deux jeunots, l’arrivée d’un Pelican tout frais devrait ouvrir le débat pour les mois à venir. Quel suspense, wow.