Kyrie Irving espère être de retour la semaine prochaine : c’est bon, il a encore un mois pour être en forme au All-Star Game

Arrivé en star cet été chez les Nets, Kyrie Irving n’a joué que onze petits matchs depuis le début de la saison. Mais rassurez-vous, on commence enfin à voir du mieux chez le meneur. C’est qu’il aurait pas fallu rater All-Star Game quand même !

C’était l’une des deux recrues phares de l’intersaison du côté des Nets en attendant que Kevin Durant ne revienne de blessure. Mais après un début de saison très correct sur le plan des statistiques individuelles, Kyrie Irving s’est blessé à l’épaule et n’a plus foulé un parquet NBA depuis deux mois. Il a rejoint l’autre méga-star de la franchise à l’infirmerie et ce passage commence à être un peu long. Cependant, on commence peut-être à voir la lumière au bout du tunnel. En effet, Malika Andrews d’ESPN nous apprend que Uncle Drew va être ré-évalué dans les prochains jours et qu’il espère un retour avec son équipe la semaine prochaine. Le meneur a d’ores et déjà pris part à plusieurs entraînements avec opposition, ce qui laisse envisager un comeback imminent. Malgré les excellentes performances de Spencer Dinwiddie, c’est forcément une très bonne nouvelle pour les fans des Nets qui vont enfin pouvoir juger leur nouveau point guard pour les prochaines saisons. Parce que ce n’est pas avec onze petits matchs qu’on peut se faire une idée précise de l’impact d’un joueur dans un nouveau groupe. Les qualités individuelles de Kyrie Irving ne sont plus à prouver, il est considéré un des meilleurs meneurs de la Ligue, mais il faudra surtout regarder les victoires qu’il va apporter à son équipe car à ce niveau-là, il est pour le moment aussi décisif que Tacko Fall… En attendant, le meneur s’est exprimé sur sa blessure et son retour, on vous laisse apprécier ses propos tenus jeudi.

« On va juste voir où on en est dans les jours qui viennent. Pour être honnête, on va ré-évaluer tout ça demain et voir comment je me sens. Après, on sera samedi avec probablement un autre entraînement. […] J’espère que je vais avoir quelques matchs en plus de l’entraînement dans la semaine à venir, ça pourrait être plus rapide mais je vais me donner un délai d’une semaine. »

On l’a introduit juste avant, ce retour pose néanmoins une question importante du côté des Nets : la gestion des meneurs. En effet, depuis deux mois, celui qui est habituellement le sixième homme de la franchise, Spencer Dinwiddie, s’éclate et tant que titulaire et enchaîne les bonnes performances au point de s’immiscer dans les discussion pour le match des étoiles même s’il est sorti du top 10 des guards à l’Est dans la dernière mise à jour des votes des fans pour cet événement. Le retour de Kyrie va sûrement le remettre sur le banc, parce qu’on n’imagine pas un sixième homme avec un contrat max. Cette hiérarchie des noms qui existe en NBA va donc faire baisser les statistiques de Spencer, même s’il était conservé dans le cinq en tant que poste 2 par exemple. De plus, Kyrie tournait à 28,5 points, 5,4 rebonds et 7,2 passes durant les onze matchs qu’il a disputé cette saison, et qu’on le veuille ou non, on a là des chiffres de All-Star. Alors s’il continue d’afficher une telle moyenne, il pourra prétendre à une place au match des étoiles et ce peut-être aux dépends de son coéquipier. Triste, injuste, aussi laid que la calvitie d’Alex Caruso, tout ce que vous voulez, mais en NBA un nom et un gros contrat peuvent parfois valoir plus que de belles performances…

Les galères de Drew semblent proches de se terminer. Il pourra faire son retour d’ici une semaine, histoire de remettre Spencer Dinwiddie sur le banc et de peut-être même chiper une place au All-Star Game…

Source texte : ESPN