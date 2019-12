Les Blazers obtiennent la Disabled Player Exception suite à la blessure de Rodney Hood : c’est Noël en avance à Portland

Victime d’une déchirure du tendon d’Achille il y a dix jours, Rodney Hood a déjà tiré un trait sur sa saison. De quoi assombrir un peu plus l’horizon d’une équipe de Portland en grande difficulté pour l’instant. Heureusement, la NBA a du coeur et leur a accordé la Disabled Player Exception à laquelle ils étaient éligibles pour compléter leur roster.

Enfin une bonne nouvelle dans l’Oregon ! Les Blazers ont bien rempli leur dossier pour la sécu et la médecine du travail a confirmé que le pauvre Rodney Hood serait indisponible au moins jusqu’à la mi-juin suite à sa blessure survenue contre les Lakers. La franchise du nord-ouest a donc obtenu une dérogation de 2,86 millions de dollars pour faire son shopping selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Sympa juste avant de passer les fêtes de Noël. En plus, les Blazers ont encore une place de disponible dans leur roster. Inutile donc de couper un joueur ou de trouver un trade pour se servir de la Disabled Player Exception. Plusieurs options s’offrent alors à eux. Portland peut utiliser son exception en faisant l’acquisition d’un joueur qui est encore libre, mais ils peuvent tout de même l’utiliser au cours d’un échange avec une autre franchise.

The Trail Blazers have been granted a $2.86M injury exception for Rodney Hood, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2019

Alors ? Que vont-ils en faire de ces 2,86 millions de disponibles ? Dans la rédaction, quelques gars ont un avis. Si certains ont soumis l’idée qu’il faudrait peut-être penser à refaire les cuisines du Moda Center, d’autres ont pensé à Amar’e Stoudemire. Stoud veut aussi sa dernière danse dans la Grande Ligue. Sérieux, reformer le tandem Melo-Stoud à Rip City serait tellement stylé. Pas sûr que le duo permette de gagner des matchs et d’aller en Playoffs mais ça plaira aux plus nostalgiques d’entre nous. Sinon, Gérard reste libre de tout contrat, mais on a du mal à voir le BOAT (Buveur Of All-Time) recevoir une offre de Portland. Autrement, Kenneth Faried est également libre comme l’air depuis qu’il a été coupé en Chine, et il pourrait contribuer rapidement à condition qu’il soigne sa blessure. Toujours sur les postes intérieurs, Ryan Anderson est dispo alors que Jamal Crawford n’a pas envie d’entendre parler de retraite et pourrait compléter la rotation sur les postes extérieurs. Et s’il reste du rab, les Blazers pourront même finir leurs achats de Noël, si eux aussi s’y sont pris à la dernière minute. Avec les blessures de Zach Collins et Jusuf Nurkic, le secteur intérieur reste parfois un peu léger. Les Blazers pourraient tout à fait choisir d’utiliser la Disabled Player Exception de cette façon.

Lillard et ses potes auront donc peut-être du renfort avec l’exception accordée… ou une cuisine toute neuve dans leur salle de pause. Même s’ils se rapprochent doucement des Playoffs, les hommes de Terry Stotts devront batailler comme souvent à l’Ouest pour s’attribuer les dernières places. Alors laquelle des précédentes propositions pourrait au mieux aider Portland à se qualifier ?

Source texte : ESPN