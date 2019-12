Kevin Durant zappé par les Warriors dans une vidéo hommage : on attend le commentaire de son compte Twitter secondaire

La fin d’année est souvent l’occasion de faire le point et de tirer le bilan des douze mois qui viennent de s’écouler. Mais cette année correspond aussi la fin d’une décennie. L’occasion de jeter un gros coup d’œil dans le rétro et d’apprécier les années 2010 dans leur globalité, et élire la meilleure équipe de la décennie. Ce sont les Warriors qui ont récupéré cet honneur et pris le temps de remercier leurs joueurs… excepté Kevin Durant.

Le Sports Business Journal a élu la meilleure franchise de la décennie. Et qui d’autres que les Warriors pour empocher le gros lot ? Golden State a tout réalisé ces dix dernières années. La franchise est un exemple de succès pour les équipes tous sports confondus. Modèle de jeu, résultats sportifs, business, innovation, c’est une masterclass qui a été signée par les Dubs. Il faut se souvenir qu’il y a eu beaucoup de changements dans la franchise dès 2010. On compte d’abord l’arrivée de nouveaux investisseurs, puis celle de Rick Welts en tant que président des opérations business et de Bob Myers en tant que general manager en 2011 et comme cerise sur le gâteau un certain Steve Kerr en tant que coach en 2014. Toute cette organisation parfaitement ficelée, a permis aux Warriors d’enchaîner les succès sur les parquets avec trois titres et cinq Finales de suite. Les Warriors ont été un exemple sur le terrain donc, mais ce trophée ne récompense pas que cela. Il leur a aussi été décerné par ce que la Dub Nation est un exemple dans les affaires. La décennie écoulée a notamment été marquée par cinq années de rang avec une salle à guichet fermé, leur exploitation du marché chinois plus lisse que Daryl Morey, leurs ventes de produits dérivés, et l’inauguration d’une nouvelle salle à la pointe de la technologie : le Chase Center. C’est d’ailleurs l’unique salle ou stade au financement intégralement privé. Une toute petite décennie donc…

On vous entend depuis tout à l’heure à gueuler pour savoir où est le problème avec KD dans tout ça. Et bien le problème c’est ce tweet :

The Golden State Warriors have been named ‘Franchise of the Decade’ across all professional sports teams by @sbjsbd » https://t.co/5SNVWnyRkA pic.twitter.com/7pfcgbg56V — Golden State Warriors (@warriors) December 16, 2019

Dans cette petite vidéo faisant suite à l’obtention de ce trophée, les Warriors mettent certains de leur meilleurs moments de la décennie. On y voit pas mal de monde. Evidemment le fameux trio Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, mais aussi plusieurs anciens joueurs comme Iggy, Monta Ellis, Zaza Pachulia, sans oublier le grand Eric Paschall aka la future légende de la franchise (allez, même pas un peu en attendant les prochaines années ? Bon ok…). Toujours est-il qu’on a beau chercher, pas moyen de trouver une trace de Kevin Durant. Le mec est tout de même double MVP des Finales avec Golden State, s’est flingué le tendon d’Achille pour essayer de rattraper le retard pris lors des dernières Finales quitte à laisser tomber cette saison. Cependant, l’État Doré a rajouté un tweet avec quelques photos où il était présent par la suite. Enfin, KD n’a pas réagit que ce soit avec son compte principal ou avec un compte secondaire pour descendre son ancienne équipe. Mais on va quand même rester vigilants au cas où la bombe serait larguée avec un peu de retard.

On ne sait pas comment KD a réagit à cette vidéo ou même s’il l’a vu. On ne sait pas non plus comment le Serpent et Golden State se sont quittés cet été, mais on attendra pour sûr son retour face aux Warriors lorsqu’il sera prêt à retourner sur les parquets de la Grande Ligue.