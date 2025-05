Quatre matchs cette nuit, le Sun qui n’y arrive toujours pas, Dominique Malonga qui se montre enfin… c’est parti pour le petit point WNBA du matin !

Les résultats de la nuit

Atlanta Dream – Connecticut Sun : 79-55

– Connecticut Sun : 79-55 Los Angeles Sparks – Chicago Sky : 91-78

– Chicago Sky : 91-78 Phoenix Mercury – Washington Mystics : 68-62

– Washington Mystics : 68-62 Seattle Storm – Las Vegas Aces : 102-82

Il y avait donc quatre matchs cette nuit en WNBA, pendant que Karl-Anthony Towns prenait les Pacers pour sa litière. Le Sun de Rachid Meziane galère toujours avec une quatrième défaite en quatre matchs, tout comme le Chicago Sky d’Angel Reese, défait pour la troisième fois contre les Sparks. Kelsey Plum a été solide pour L.A. avec 28 points et 8 passes, et dans le troisième match de la soirée Phoenix a battu les Mystics de Citron, c’est pas une nouvelle boisson gazeuse mais bien une franchise WNBA.

Mais le match qui nous intéressait le plus cette nuit, c’est bien sûr le Storm de Seattle qui recevait les Aces de Las Vegas, et dans le nord-ouest des Stazounis ce sont les filles de Noelle Quinn qui ont le mieux fait leur job. Une victoire tranquille, assurée dès la première mi-temps, avec une Nneka Ogumwike très en forme et qui lâche décidément un début de saison bien vénère. Erica Wheeler est sortie de sa boîte ou plutôt du banc, Gabby Williams a eu son rayonnement habituel (12/5/5/2) et, surtout, on a enfin pu voir plus de 5 minutes de Dominique Malonga. 12 minutes au total, c’est pas l’Pérou comme disent les (très) vieux, Mais la Dominance a montré de quel bois elle était faite avec 8 points et 5 rebonds sur la période, de bonne augure pour la suite et sa montée en puissance.

For the first time in her young career, Dominique Malonga played more than 10 minutes, finishing with 8 points and 5 rebounds on 4-7 FG in 12 mins

The 6’6” 19-year-old is just bursting with talent pic.twitter.com/GJ3UEYutNp

— Joshua (@pointmadejosh) May 26, 2025



Une soirée très satisfaisante pour le Storm et son duo de Française, en attendant la suite et très franchement on s’en pourlèche les babines. Pas de match ce soir mais cinq demain, avec du Paige Bueckers, du Marine Johannes, du Janelle Salaün et du Carla Leite, du Napheesa Collier, du Gabby et du Domi, du Kelsey et du Angel Reese au programme. Bah ouais, il faudra bien 48h pour se préparer à tout ça.