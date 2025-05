Mike Malone (ex-coach de Jokic) : “Shai Gilgeous-Alexander a montré pourquoi il était le MVP”

Oh la petite déclaration qui va faire parler. Michael Malone, ancien coach de Nikola Jokic et des Nuggets, a déclaré pour ESPN que Shai Gilgeous-Alexander était le MVP de la saison. Des mots prononcés après le Game 1 de la série entre Thunder et Wolves. Le Joker appréciera.

Serait-ce une marque de seum, de la haine d’avoir été renvoyé par les Nuggets juste avant les Playoffs ? Peut-être, cela prête à sourire. Toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans la réaction “putaclic”. Michael Malone a expliqué que la performance de Shai Gilgeous-Alexander face aux Wolves était ce pourquoi il serait MVP.

Mike Malone sur ESPN :

« Shai Gilgeous Alexander, il a montré pourquoi il est le MVP. » pic.twitter.com/Mya1hzKhPu

Cependant, les propos surviennent après une année passée à parler de Nikola Jokic comme d’un joueur unique, réalisant une saison hors du commun. Chacun sera libre d’interpréter les propos de l’ex-coach de Denver comme il l’entend, on voit ici une petite pique peut-être autant destinée à Jokic qu’à la franchise des Nuggets…