Il y a à peine plus d’une semaine, un sondage de The Athletic révélait que Tyrese Haliburton était le joueur considéré comme le plus surcoté par ses pairs. Huit jours plus tard et l’intéressé vient d’éliminer Giannis Antetokounmpo en le crossant avant d’aller mettre un lay-up synonyme de game-winner en overtime. Tout peut aller si vite en NBA.

Tyrese Haliburton n’a peut-être pas réalisé la série de sa vie face aux Bucks : 17 points de moyenne à un petit 42% au tir, ses 11 passes décisives viennent un peu sauver le bilan mais on le sait, Hali peut faire mieux. Cette nuit aussi, il a connu des hauts et des bas. En revanche, quel finish il nous a offert au Game 5 !

D’abord, il a dû aider les Pacers à revenir dans le match après avoir pris une belle claque en début de rencontre. C’est ensuite lui qui a envoyé les deux équipes en overtime grâce à un dunk à 11 secondes du buzzer. Et enfin, en prolongation, après plusieurs ratés et un comeback invraisemblable d’Indiana (qui était mené de 7 points à 35 secondes de la fin), le numéro 0 a fini le travail avec un gros and one, puis un drive sur le Greek Freak qu’il avait pris en isolation.

C’était osé, mais ça a payé !

TYRESE HALIBURTON REMPORTE LA SÉRIE FACE AUX BUCKS AVEC LE LAY UP DE LA GAGNE !!! pic.twitter.com/rE52hurXfv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

En tout, Haliburton compilera cette nuit 26 points, 5 rebonds, 9 passes décisives avec 3 contres et 3 interceptions en prime. Certes les pourcentages ne sont pas excellentissimes (45% au global et 20% de loin), mais quelle manière de clore une série après tout ce qui s’est dit sur lui ces derniers temps.

Jamais sympa de se retrouver nommé comme joueur le plus surcoté de la Ligue par certains de ses compères. Et même si on a pu le penser ici aussi après son début de saison très compliqué, force est de constater que le meneur de 25 ans est particulièrement doué quand il s’agit de faire taire les critiques. D’abord avec sa grosse deuxième partie de saison, puis aujourd’hui avec cet incroyable finish.

Lui, avait déjà répondu à ce sondage de The Athletic en disant qu’il “s’en fichait complètement”. Mais Hali ne s’est pas privé de faire savoir à l’ensemble de la Grande Ligue qu’il était prêt à répondre à ses détracteurs, avec un petit hommage à Kobe Bryant (remember “Amnesty That”) en cerise sur le gâteau.

Overrate THAT

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) April 30, 2025