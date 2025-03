La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert et Nicolas Batum font parler l’expérience

Quatre Français sur les parquets NBA cette nuit, de Philadelphie à Los Angeles en passant par Minneapolis et Oklahoma City. Rudy Gobert et Nicolas Batum s’en sortent le mieux, l’expérience parle.

Les résultats de la nuit NBA

Thunder – Nuggets : 127-103 (stats)

– Nuggets : 127-103 (stats) Mavs – Suns : 116-125 (stats)

: 116-125 (stats) Pelicans – Grizzlies : 104-107 (stats)

: 104-107 (stats) Sixers – Jazz : 126-122 (stats)

– Jazz : 126-122 (stats) Bucks – Cavaliers : 100-112 (stats)

: 100-112 (stats) Wolves – Spurs : 141-124 (stats)

– Spurs : 141-124 (stats) Blazers – Pistons : 112-119 (stats)

Clippers – Kings : 111-110 a.p. (stats)

Nicolas Batum

9 points, 3/3 à 3-points avec 4 rebonds et 1 contre pour agrémenter tout ça. Match important et réussi pour les Clippers, Nico n’y est clairement pas pour rien. Congrats !

how do you say BLOCKED in French? 🤔 pic.twitter.com/r3NklN2raW

— LA Clippers (@LAClippers) March 10, 2025

Rudy Gobert

16 points, 8 rebonds, 2 passes à 7/8 au tir et 2/2 aux lancers. Rudy s’est bien fait servir par les collègues cette nuit face aux Spurs et ça a payé. Pas mal pour un retour au jeu quand même.

RUUUUUUUUUUUU pic.twitter.com/ouai3irlSL

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 10, 2025

Ousmane Dieng

1 minute de jeu face aux Nuggets, bilan assez maigre pour Ous’ mais il y aura d’autres opportunités.

Guerschon Yabusele

Soirée compliquée pour Guerschon face au Jazz : 12 minutes, 0 point et 2 rebonds.

