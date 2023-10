Sans filtre, le GM des Nuggets explique pourquoi il a transféré Bones Hyland

Auteur d’un début de carrière plutôt prometteur aux Nuggets, Bones Hyland a été envoyé aux Clippers au cours de la dernière trade deadline. Un transfert qui a un peu surpris sachant que Denver n’a récupéré “que” deux picks de second tour de draft en échange. Mais le manager général Calvin Booth avait ses raisons.

Après une première saison NBA où il avait terminé dans la All-Rookie Second Team, Bones Hyland pensait que son rôle allait augmenter au cours de sa campagne sophomore, notamment avec le départ du meneur Monte Morris. Au lieu de ça, il a vu ses minutes baisser de plus en plus à l’approche de la deadline de février, avant de se faire transférer à Los Angeles. Autant dire que l’aventure avec les Nuggets s’est terminée dans la confusion et l’amertume, Hyland n’étant pas sur la même longueur d’onde que son coach Michael Malone.

Calvin Booth, le manager général des Nuggets, est revenu sur cet épisode dans un entretien avec Kevin O’Connor de The Ringer, et n’a pas mâché ses mots au moment d’expliquer ce transfert.

“Je savais qu’on ne pouvait pas avoir deux joueurs incapables de défendre, et on ne pouvait pas avoir deux joueurs qui étaient jeunes et qui pensaient plus à eux (qu’au collectif, ndlr.). Michael Porter Jr. touche 30 millions de dollars, et il est l’un des meilleurs shooteurs NBA. Donc, Bones, il n’y a pas de place pour toi ici.”

Cela a le mérite d’être clair.

Outre la balle perdue pour Michael Porter Jr., c’est un vrai missile envoyé vers Bones Hyland. Ce dernier possède certes un jeu un peu fou-fou qui contrastait avec le système offensif prôné par le coach Michael Malone, ainsi que de grosses limites défensives liées notamment à son profil physique (1m88 pour 77 kilos tout mouillé). Mais là, Calvin Booth met une étiquette très négative sur le front de son ancien joueur. Dans son objectif d’avoir l’effectif le plus équilibré, cohérent et complet possible, le GM des Nuggets n’a pas peur de se séparer de certains éléments pour laisser la place à d’autres. Bones Hyland en a donc fait les frais, au profit notamment du rookie Christian Braun qui a aidé Denver à aller jusqu’au titre NBA.

Désormais aux Clippers, Bones Hyland a bien l’intention de montrer qu’il peut devenir un membre clé de la rotation d’une équipe jouant le titre. “C’est l’un des meilleurs joueurs au camp d’entraînement” a récemment déclaré son coéquipier Nicolas Batum, tandis que Kawhi Leonard et Paul George semblent compter sur le jeune meneur de 23 ans.

À lui de prouver que les propos de Calvin Booth à son encontre sont injustifiés.

