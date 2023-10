Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Cleveland Cavaliers !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Bienvenue dans l’Ohio, pour parler de l’une des meilleures équipes de la dernière saison régulière (51 wins) mais l’une des pires des Playoffs (1 win). On taquine mais le vrai axe de progression est là pour cette nouvelle saison : passer un tour de Playoffs et plus si affinités. Les Cavs peuvent-ils y arriver avec un mec capable de planter 70 points, avec un meneur All-Star et avec un poste 4 parmi les plus belles pépites du basket de demain ? Avec une défense parmi les meilleures de ces dernières années et un gros shooteur arrivé cet été pour gérer les problèmes de spacing ? La réponse est dans la question. Le fantôme de LeBron n’est définitivement plus là, un vrai young core s’est installé à Cleveland et les objectifs sont réels. L’heure de passer un cap ? Peut-être, sinon JB Bickerstaff aura les oreilles qui chauffent, et quoiqu’il en soit on aura un œil sur les Cavs toute la saison, car il se passe bien souvent quelque chose avec ces gamins. On en parle ? Allez, envoyez la preview !