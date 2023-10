Scotty Pippen Jr. coupé par les Lakers

Avec la saison régulière NBA qui approche à grands pas, les effectifs vont peu à peu se réduire au sein des différentes équipes NBA. Chez les Lakers, c’est Scotty Pippen Jr. qui en a fait les frais, lui qui vient de se faire couper en compagnie de Vincent Valerio-Bodon et Damion Baugh.

Le fiston de Scottie Pippen n’est plus un Laker.

La franchise californienne a en effet annoncé via un communiqué de presse que Scotty Pippen Jr. ne sera pas conservé pour la saison à venir. Pour rappel, il était initialement arrivé à Los Angeles à l’été 2022 via un contrat two-way, et avait signé un contrat Exhibit 10 avec les Lakers en septembre dernier.

The Lakers have waived Vincent Valerio-Bodon, Damion Baugh and Scotty Pippen Jr. pic.twitter.com/G7DalmEu9J

— Jovan Buha (@jovanbuha) October 16, 2023

La saison dernière, Scotty Pippen Jr. a joué six petits matchs avec les Lakers, pour des stats faméliques de 2,3 points en 5,3 minutes de moyenne. Au cours de la présaison, il est apparu sur les parquets à deux reprises pour 4,5 points, 2,5 rebonds, 3,5 passes et 1,5 interception en 16 minutes de jeu.

L’ancien prospect de Vanderbilt, qui a participé au Rising Stars Challenge en février dernier, espère désormais retrouver un point de chute pour pouvoir se développer.

Source texte : Lakers