Qui sera le Rookie de l’année en 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après le trophée de MIP ou celui de DPOY hier, après le COY il y a quelques minutes, voici le… ROY, le “Rookie Of the Year”, qui récompense chaque année le meilleur débutant de la Ligue !

Giovanni : Victor Wembanyama

On va être très clair, si un seul des rédacteurs de cette équipe ose écrire autre chose que le nom de Victor Wembanyama dans cet article, il devra immédiatement partir postuler chez Topito. Plus sérieusement, un pronostic peut-être poussé à l’extrême par le chauvinisme, et plus encore par ma condition de fan des Spurs. Mais très franchement je n’imagine aucun monde dans lequel le V ne cartonne pas dès son année 1, dans les 22/8/3 de moyenne, et la hype fera le reste face à des concurrents possiblement plus solides statistiquement (Scoot, Chet…). Et ne me laissez pas 30 secondes de plus, car sinon je vous explique par A + B comment Victor va être All-Star dès sa saison rookie.

Nico M : Victor Wembanyama

Pour l’originalité on repassera, mais pourquoi essayer d’être original devant une évidence ? J’aime bien Scoot Henderson hein mais faut pas déconner, Victor Wembanyama sera le Rookie de l’Année cette saison. Wemby va nous offrir des dingueries tout au long de l’année, il tournera dans les 18 points, 8 rebonds et 2 contres (oui on a une boule de cristal), et les Spurs vont améliorer leur bilan pour s’approcher des 30 victoires selon moi. Bref, une campagne de ROY, avant de monter plus haut. Beaucoup plus haut.

Nico V : Victor Wembanyama

Victor Wembanyama sera le ROY 2023-24 hormis énorme cataclysme de type blessure. Pourquoi ? Parce qu’il part déjà avec une longueur d’avance énorme. Déjà, il s’agit assurément du meilleur rookie de sa cuvée, chauvinisme à peine caché. Dominant, malveillant sous le panier, trop fort. Médiatiquement, il domine les débats et anime nombre d’émissions TV avant comme après ses matchs. Malheureusement (ou heureusement ?) je pense qu’un joueur si attendu n’aura pas besoin d’autant de grandes soirées que ses concurrents pour asseoir définitivement sa domination dans cette course. Les États-Unis se paluchent sur le niveau potentiel de Wemby. Imaginez le soir où il envoie 44 points. Ils en parleront pendant 3 semaines en passant sous silence les autres rookies.

Alex : Victor Wembanyama

Option chauvinisme assumé ici et une certaine confiance dans le fait que ça se passera comme sur des roulettes pour notre Wemby national. J’aime beaucoup Chet Holmgren et Scoot Henderson, chacun a le profil pour être le Rookie de l’Année mais je ne vois pas comment le trophée peut échapper à Victor Wembanyama. Il va être au centre de tout à San Antonio, les gros chiffres devraient être de sortie même si on peut craindre que la hype autour de lui ne lui mette une cible dans le dos. Allez, 22 points, 9 rebonds et 2 contres et demi pour sa première année dans la Ligue, quelques cartons pour faire chialer de plaisir les votants. Bilan pourri des Spurs ou non, cela devrait suffire pour lui offrir son Rookie de l’Année.

Clément : bah Victor Wembanyama mdr

Mes respects à Scoot Henderson et Chet Holmgren qui ont aussi de belles tronches de rookie de l’année, mais cette année, il y a un OVNI dans la conversation. On parle évidemment de Monsieur Victor Wembanyama, AKA l’homme qui va plier la concurrence, et même pas besoin d’avoir le gun de mon rédacteur en chef braqué sur la tempe pour l’affirmer honnêtement. Wemby va avoir 120% des ballons des Spurs dans ses phalanges et être le moteur de l’attaque des Spurs qui ne demande qu’à rugir et à se reposer sur son nouveau prototype. Il peut tranquillement taper le double-double de moyenne dès sa première saison et nous offrir des moves qui vont (encore) faire le tour de la planète sur les réseaux sociaux. Accrochez-vous, ce n’est que le début.

Robin : Victor Wembanyama

Je viens de rejoindre la rédaction et la menace de Giovanni a partiellement influencé ce choix. Je ne vais pas prendre de risque et j’ajoute même que les Spurs sont la meilleure franchise de l’histoire, juste devant la JL Bourg, et que la raclette devrait rejoindre le patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour parler un petit peu de Victor tout de même, il est grand, il est fort, il aura les ballons, la hype, sera à plus de 20 points de moyenne, fera au moins un match à 10 contres, … il va être ROY quoi. Sinon saviez-vous que Bourg se prononce bourk et que les séances chez le psychologue sont désormais remboursées à hauteur de 30€ par session ?