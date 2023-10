Qui sera le Coach de l’année en 2023-24 ? La rédaction a tranché

Ding-dong ! Une semaine avant le début de cette saison NBA 2023-24, et on se plie donc au petit jeu habituel des pronostics. Sept trophées individuels en jeu, une bague à aller chercher, un All-Star Game à viser… la rédaction s’est mouillée et vous donne donc son avis sur quelques sujets brûlants. Aujourd’hui ? Après le trophée de MIP et celui de DPOY hier, place au COY, le “Coach Of the Year”, qui récompense chaque année le meilleur tacticien de la Ligue !

Giovanni : Mark Daigneault

C’est la franchise qui hype tout le monde et à raison, puisque le Thunder pourrait (devrait ?) changer de catégorie cette saison, passant d’une équipe en reconstruction à une autre “capable de passer un tour de Playoffs”. 22, 24 et 40 victoires pour ses trois premières saisons en tant que coach, et celui qui est à la fois le sosie de Mr Bean et un coach plus jeune… que moi a toutes les chances de voir ce bilan augmenter encore en 2024. 48 victoires, des individualités qui progressent et des matchs spectaculaires, voilà la recette qui, selon moi, pourrait offrir le trophée de COY à Mark Daigneault.

Nico M

Considéré de loin comme le meilleur coach NBA par les GM de la Ligue, Erik Spoelstra n’a cependant jamais remporté le titre de Coach de l’Année durant ses 15 années de carrière. Une aberration qui doit être corrigée ASAP et qui va être corrigée cette saison. Alors que le Miami Heat semble s’être affaibli par rapport à certains de ses concurrents à l’Est, Coach Spo sortira une masterclass pour permettre à son équipe de rester très compétitive. De quoi mettre en avant une nouvelle fois ses qualités de tacticien, de leader, et de développeur de talent.

Nico V

Il va nous sortir un nouveau schéma de jeu de derrière les rosiers et on sera tous complètement fous. Steve Kerr n’a pas dit son dernier mot, les Warriors non plus. Ce qui me fait dire qu’il peut être coach de l’année ? Il possède un type nommé Chris Paul dans son groupe, ce qui autorise potentiellement Stephen Curry de se décaler au poste 2 pour allumer les ficelles sans penser à rien d’autre. Très solide dans le développement des joueurs, il pourra être aidé par l’explosion d’un Jo Kuminga et d’un Kevon Looney. En tout cas, on le lui souhaite.

Alex T : Erik Spoelstra

Déjà considéré comme l’un des meilleurs coachs de NBA, Erik Spoelstra a prouvé lors des derniers Playoffs qu’il était sans doute le meilleur coach de la Ligue désormais. Un tacticien de premier plan, capable de construire un finaliste NBA avec une équipe composée à moitié de joueurs non-draftés et toujours prêt à s’adapter même quand son roster est plombé par les blessures. Il est temps de lui donner le crédit qu’il mérite depuis déjà de nombreuses années. Est-ce possible qu’après 15 ans sur le banc du Heat, un Erik Spoelstra n’ait jamais été Coach Of the Year ? Malheureusement oui et cette phrase ne doit plus exister dans un an.

Clément : Mark Daigneault

En vérité, tout le monde sait qu’Erik Spoelstra est le meilleur coach de cette fichue ligue depuis environ quinze ans, mais il n’a jamais remporté la moindre fois cette récompense, donc la NBA devrait bien trouver une façon de ne pas lui donner une nouvelle fois. En ce sens, je miserais bien sur Mark Daigneault, qui va devoir faire passer son Thunder à l’échelon supérieur. Autour de SGA, qui a pris une nouvelle dimension sous sa responsabilité, il va devoir articuler ce collectif avec Josh Giddey comme chef d’orchestre, Lu Dort et Jalen Williams en gardes-chiourmes, mais aussi l’arrivée de cette fameuse licorne Chet Holmgren qui va enfin démarrer sa carrière NBA. Mélangez tout ça, et vous obtenez une équipe de type poil à gratter à l’Ouest et qui pourrait bien surpasser pas mal d’attentes.

Robin : Adrian Griffin

Adrian Griffin veut devenir le meilleur dresseur, il se battra sans répit, il fera tout pour être vainqueur et gagner les défis. Ça tombe bien, peu de débutants ont la chance d’avoir directement Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard dans leurs pokédex (moi j’avais tout le temps Roucoups et Rattatac). Avec une telle collection de talents, Griffin a tout ce qu’il lui faut pour être encore meilleur que Sacha, viser la première place de la Conférence Est et le meilleur bilan de la NBA. Or, un coach Rookie, meilleur bilan de la Ligue, pour un votant, c’est un coach de l’année presque automatique.