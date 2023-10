Plus que quelques soirées étranges avant le début de la VRAIE saison NBA. Ce sera mardi prochain, mais pour l’heure on enchaine avec l’avant antépénultième nuit de pré-saison, et six matchs qui rythmeront la nuit des plus courageux d’entre nous.

Le programme de la soirée :

1h : Magic – Pelicans

1h30 : Celtics – Knicks

2h : Bulls – Raptors

2h : Wolves – Maccabi Ra’Anana

2h : Thunder – Bucks

4h30 : Clippers – Nuggets

A l’apéro ? Une salade de jeunes, ça fait très Dahmer comme présentation mais le match entre le Magic et les Pelicans sera vraiment l’occasion de voir à l’œuvre deux young cores intéressants. Avantage en la matière à la franchise floridienne, mais les Pels, eux, possèdent quelques stars que le Magic n’a pas encore. En entrée ? Les Knicks qui se déplacent à Boston, à voir si les leaders sont présents mais un match qui pourrait permettre une fois de plus à Evan Fournier de se montrer, alors que 30 minutes plus tard Diar DeRozan aidera son papa en déconcentrant les shooteurs des Raptors lorsqu’ils se présentent sur la ligne. A 2h également, Bruno Caboclo sera le meilleur basketteur sur le parquet lors du match entre le Maccabi Ra’Anana et les Wolves, alors que dans le même temps le plat de résistance de cette soirée opposera la jeune et ambitieuse équipe du Thunder au conglomérat de futurs Hall Of Famers des Bucks, si toutefois – vous l’avez compris – les stars attendues sont bien en short ce soir. Quoi de mieux pour se terminer en beauté qu’un dessert bien crémeux bien coulant type Nikola Jokic face aux Clippers, et si vous êtes encore éveillés à 4h30 sachez que vous faites partie des plus solides d’entre nous.

Six matchs, peu de certitudes sur les présents et/ou les absents, mais une (belle) occasion de plus de se chauffer avant la reprise. On se fait ça ensemble ? Allez, au moins au début, et on se tient au jus.