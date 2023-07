Amen Thompson forfait pour le reste de la Summer League

Touché en toute fin de match hier lors de ses débuts à la Summer League de Las Vegas, Amen Thompson ne verra plus les parquets de la ligue d’été. Le meneur rookie des Rockets vient en effet d’être annoncé forfait pour le reste de la compétition.

Il faudra donc se contenter de ce premier match de Summer League entre Houston et Portland pour avoir un aperçu d’Amen Thompson, quatrième choix de la Draft NBA 2023.

D’après Marc J. Spears d’ESPN, le rookie souffre d’une entorse de niveau 2 à la cheville, lui qui a directement passé des examens ce samedi histoire d’être fixé sur sa blessure de la veille. Il sera absent pour deux à trois semaines, et portera une botte de protection lors des prochains jours. Traduction : on ne le reverra pas à Las Vegas.

An MRI revealed Rockets rookie guard Amen Thompson has a Grade 2 ankle sprain and will be out 2-3 weeks, a source told @andscape @espn. Thompson will be in a boot for a week and is expected to miss the rest of summer league after suffering the injury against Portland yesterday.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 8, 2023

Pour rappel, Amen Thompson s’est blessé à la cheville gauche dans la dernière minute du match face aux Blazers, sur un contact avec le pivot sénégalais de Portland Ibou Badji. Thompson est monté au contre après un rebond offensif et est mal retombé. Il a ensuite rejoint les vestiaires en boitillant, ratant ainsi le buzzer-beater de son copain Jabari Smith Jr..

Ce n’est évidemment pas la fin qu’imaginait Amen après une première performance convaincante face à Scoot Henderson (qui est d’ailleurs également sorti sur blessure). Auteur de 16 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 4 contres, Thompson a pesé dans beaucoup de secteurs de jeu des deux côtés du terrain, sans oublier de faire le show avec de belles finitions main gauche et deux-trois caviars bien sentis.

Désormais, il faudra donc attendre la pré-saison à l’automne pour le revoir sur un parquet…

Source texte : ESPN

Amen Thompson with 16 points, 4 rebounds, 5 assists, 3 steals, and 4 blocks in his first game of Summer League, he did everything. Hoping his injury is nothing serious. pic.twitter.com/f9Pu16yYzK

— Teg🚨 (@IQfor3) July 8, 2023