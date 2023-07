Huit matchs de plus, et quelques updates concernant les rookies de la classe 2023. Parmi elles ? Jarace Walker est un sacré bestiau, Keyonte George est en mission et Bilal Coulibaly impressionne déjà les Américains. Petit résumé de cette nuit de Summer League ? Allez, servez-vous.

Les scores

Ce qu’il faut retenir

Jayson Tatum était présent pour soutenir les Celtics face au Heat, mais il a surtout vu Orlando Robinson coller 36 pions à sa défense

Cason Wallace a fait ses débuts avec les Thunder et il a envoyé six paniers du parking. Chet Holmgren a été bon et a encore envoyé quelques highlights défensifs.

Anthony Black (Magic) et Ausar Thompson (Pistons) ont fait leurs débuts en NBA dans un match qui ne manquait pas de jeunes talents.

Les Grizzlies ont tapé les Bulls grâce notamment à ce bon vieux Kenneth Lofton Jr.

Bilal Coulibaly a pu faire ses débuts avec les Wizards ! Dur dur pour Washington contre des Pacers talentueux (Mathurin, Nembhard, Jackson, Walker) mais Bilal a tapé dans l’œil des caméras avec sa détente et son activité générale.

Victoire des Bucks face aux Suns, Marjon Beauchamp a encore été très bon, tout comme le rookie Toumani Camara pour Phoenix.

Le Jazz s’est imposé contre les Clippers grâce notamment à un énorme Keyonte George (33 points et 10 passes)

Les Français de la nuit

13 points à 5/9 au tir dont 3/7 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal pour Ousmane Dieng face aux Mavericks, le Français continue d’être une pièce maitresse du Thunder en ce mois de juillet.

6 points et 2 rebonds en 15 minutes pour Malcolm Cazalon avec les Pistons. On lui a dit de shooter alors il a shooté.

Joel Ayayi n’a pas joué avec les Grizzlies.

Hugo Besson n’a pas joué avec les Bucks.

11 points à 5/10 au tir et 1/4 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres pour Moussa Diabaté avec les Clippers.

9 points à 4/13 au tir dont 0/2 du parking et 1/4 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre pour Bilal Coulibaly face aux Pacers. Plus gros temps de jeu des Wizards, un gros highlight défensif, un peu de maladresse, des débuts très honnêtes !

Quelques highlights

Chet Holmgren recovers to DENY the layup 😤

See last year’s No. 2 overall pick in the #NBA2KSummerLeague on ESPN2! pic.twitter.com/M6lHLFs8ST

— NBA (@NBA) July 8, 2023

Cason Wallace hits 5 threes in the 1st half 🔥

Oklahoma City’s No. 10 overall pick showing out in the #NBA2KSummerLeague on ESPN2! pic.twitter.com/PpmCHZqD8D

— NBA (@NBA) July 8, 2023

CASON WALLACE FROM HALF-COURT 🚨

His SIXTH three of the game… #NBA2KSummerLeague LIVE on ESPN2. pic.twitter.com/bKEltwI8V3

— NBA (@NBA) July 8, 2023

Kenneth Lofton Jr. (23 PTS, 3 BLK, 2 STL) comes up big in the @memgrizz #NBA2KSummerLeague win! pic.twitter.com/0yC9r6KpNi

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Keyonte George is HOT 🔥

The No. 16 overall pick is up to 33 PTS in the #NBA2KSummerLeague LIVE on ESPN2. pic.twitter.com/l0iOdtQlNc

— NBA (@NBA) July 9, 2023

