Face à des Clippers décidément pas dans leur assiette en ce moment, les joueurs du Jazz ont festoyé offensivement cette nuit. Le repas a été présidé par un Lauri Markkanen de plus en plus à l’aise dans ce rôle.

Le Jazz recevait cette nuit des Clippers vraiment mal en point, qui se déplaçaient dans l’Utah sans Kawhi Leonard ni Paul George, toujours poursuivis par les pépins physiques (on parle surtout de load management ici). Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Mormons ne se sont pas fait prier pour couler encore un peu plus des Voiliers en perdition. Artisan majeur de cet abordage en règle, Lauri Markkanen évidemment. Fidèle à ses habitudes cette saison, le Finlandais a inscrit 34 points sur la tête des Californiens, histoire de bien continuer à marquer son territoire à l’approche du All-Star Game qui aura lieu à Salt Lake City en février prochain.

34 points

12 rebounds

6 Threes Another monster Lauri Markkanen performance 💪 pic.twitter.com/Vvco2k3dhX — NBA (@NBA) January 19, 2023

Aux côtés du grand blond, Mike Conley s’est transformé en Guillaume Tell (5/6 de loin pour 17 points inscrits). S’il souhaitait faire bonne figure face à l’un de ses prétendants, c’est réussi. Walker Kessler, lui, continue, dans la lignée de ses dernières performances (13 points à 6/9 au tir, 11 rebonds, 2 contres). Au total, six des protégés de Will Hardy ont franchi la barre des 10 unités cette nuit. Une belle performance collective pour entourer celle de leur fer de lance offensif. Au sortir de ce succès, les joueurs de la ville du lac salé ont un bilan à l’équilibre et pointent à la septième place de la Conférence Ouest.

Côté Clippers, rien ne va plus. La spirale des blessures semble infinie et, sur le plan sportif, la menace de se retrouver hors du play-in tournament en fin de saison semble aujourd’hui bien réelle. Il reste 35 matchs aux hommes de Tyronn Lue pour tenter de redresser la barre. Dans cette Conférence Ouest d’une densité impitoyable, ne pas trouver son rythme de croisière pourrait être synonyme de naufrage, et on serait bien peinés à l’idée de voir nos frenchies Nicolas Batum et Moussa Diabaté (3 contres cette nuit) en faire partie.

Le Utah Jazz peut toujours compter sur les exploits de Lauri Markkanen pour rester dans la course au Top 6 à l’Ouest. Et le Finlandais pourrait bien se voir prochainement récompenser de ses performances par une première sélection pour le All-Star Game.