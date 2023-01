Auteur de 13 passes décisives cette nuit face aux Wolves, Nikola Jokic est devenu par la même occasion le meilleur passeur de l’histoire des Nuggets. Il succède à l’illustre Alex English.

Un pivot meilleur passeur all-time d’une franchise NBA ? On n’a pas regardé équipe par équipe mais c’est pas vraiment le scénario le plus fréquent. En même temps, peut-on vraiment dire que Nikola Jokic est un pivot comme les autres ? Pièce centrale et distributeur du jeu à Denver, le Joker illumine la NBA de ses passes de génie soir après soir. Cette saison, le double MVP tourne à 9,8 passes décisives de moyenne ! Aucun big man n’a jamais fait aussi bien. Seul Wilt Chamberlain s’est approché un peu de ce chiffre (8,6 passes en 1968). Il était même le meilleur passeur du championnat cette saison-là. Jokic n’est lui “que” troisième en 2023 (derrière James Harden et Tyrese Haliburton) mais on doute que le Serbe y prête beaucoup d’attention. Au pire, il pourra toujours se consoler avec ce titre de meilleur passeur de l’histoire de Denver.

The assist that made him number 1 pic.twitter.com/uDNcBeKUdA — Denver Nuggets (@nuggets) January 19, 2023

Huit ans après son arrivée dans les Rocheuses, Jojo récupère donc une nouvelle distinction à son palmarès et c’est un record qui risque d’être bien renforcé dans les prochaines années vu les progrès constants et le jeune âge du pivot (27 ans !). Le voilà donc meilleur passeur et meilleur rebondeur all-time des Nuggets. Pour les points, il lui reste encore du chemin à faire car il compte actuellement 11 394 unités contre 21 645 pour Alex English. D’ici quelques années, ça devrait être une formalité pour le talent des Balkans.

Un trône supplémentaire pour Nikola Jokic à Denver. Déjà meilleur rebondeur de l’histoire des Nuggets, le Joker est désormais le maître du caviar du Colorado. Il faudra bientôt réécrire les bouquins de record de la franchise en Serbe.

Source texte : StatMuse