Une semaine, sept jours, 168 heures, six dodos… Bref, tournez le comme bon vous semble, la NBA est bientôt de retour. Mais en attendant, c’est la pré-saison qui vient occuper nos nuits. Ce soir encore, plusieurs matchs sont à l’affiche avec du bon comme du moins bon.

#Le programme du jour :

1h : Magic – Grizzlies

1h : Thunder – Pistons

2h : Bulls – Bucks

3h : Jazz – Spurs

4h : Warriors – Blazers

Premier match de la soirée avec une scène bien inhabituelle : des ours en Floride. Forcément, on imagine le carnage que cela pourrait faire, puis on se rappelle gentiment que ce n’est qu’un match de pré-saison. Avec un peu de chance, on pourrait tout de même avoir une opposition bien sympa. Paolo Banchero, Franz Wagner, Ja Morant, Desmond Bane, Dillon Brooks… il pourrait y avoir du beau monde sur le parquet. Et même si ces derniers ne tireront pas sur la corde, ce match sera l’occasion de voir jouer Bol Bol et ça, c’est immanquable non ?

À l’heure où Bol Bol fera des siennes contre Memphis, un duel d’anciens (et de futurs ?) cancres débutera dans l’Oklahoma. Le Thunder accueille les Pistons. La jeunesse d’OKC a fait le plein de confiance en roulant sur les 36ers d’Adelaïde et le Maccabi Ra’anana lors des deux derniers matchs. Existe-t-il une phrase qui symboliserait plus la pré-saison ? De l’autre côté, les Pistons sont à la recherche d’une première victoire. Pour les amoureux de la patrie, ce match pourrait aussi être l’occasion de voir deux frenchies en action : Killian Hayes et Ousmane Dieng.

Sur le papier, c’est le match de la nuit. Les Bulls face aux Bucks, une bien belle affiche à l’Est entre deux équipes qui ambitionnent les sommets de la conférence. Reste à voir qui foulera le parquet de l’United Center. Khris Middleton et Lonzo Ball ne seront pas en tenues. Goran Dragic et Joe Ingles pourrait bien faire leur début sous leurs nouvelles couleurs. Vous l’aurez compris, la bataille ne ferra pas rage, mais Alex Caruso sera sur le terrain et c’est une raison suffisante pour activer son réveil. Même si ce match sera surtout l’occasion d’un dîner familial pour les Antetokounmpo.

On bascule à l’ouest avec un très beau duel entre le Jazz et les Spurs. Popovich amène sa garderie en sortie scolaire et vu qu’il a du mal à reconnaître la tronche de ses joueurs, on espère qu’il n’oubliera personne au moment de rentrer à San Antonio. Du côté de Fort Alamo, on commence déjà à peaufiner le tank avec un joli bilan (0 victoire, 3 défaites) depuis le début de la pré-saison. À voir si Keldon Johnson (épaule) et Joshua Primo (genou) seront de la partie. Pour le Jazz, c’est l’occasion de peaufiner ses rouages et d’intégrer ses recrues. Alors rendez-vous à 3h pour voir THT envoyer Kelly Olynyk sur orbite.

Ultime rencontre de la nuit, Warriors – Blazers. Un classique du Far West qui pose pas mal d’interrogations. Notamment autour de la présence, chez les Warriors, de Klay Thompson qui n’a toujours pas joué et bien sûr de celle de Draymond Green. Absent depuis le début de la pré-saison avec Portland, Gary Payton II pourrait aussi manquer ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. Un match qui va sûrement voir Damian Lillard et Stephen Curry échanger quelques bombes longue distance avant d’aller se reposer.

Nouvelle nuit de pré-saison, nouvelle nuit qui nous rapproche de l’entame tant attendue. Ce soir, rien de folichon, mais quelques duels sympas pour prendre son mal en patience.