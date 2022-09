EuroBasket terminé et saison NBA prévue dans un peu moins d’un mois ? Le repos n’est pas une option car débute ce midi (à 12h30 précisément) la campagne des l’Équipe de France féminine en Coupe du Monde. Un match face à l’Australie, on rentre dans le dur direct, et avant de se poser devant BeIN dans quelques heures… place au dernier All Access sorti pour la FFBB, histoire de nous hyper une dernière fois avant le début des hostilités !

Les images sont une fois de plus signées Julien Bacot pour la FFBB, et elles nous donnent diablement envie d’être tout à l’heure à 12h30 afin de supporter les Bleues face à l’Australie. Ces derniers insides avant le début de la compétition ? On y voit pêle-mêle un speech de Jean-Aimé Toupane pointant la difficulté de la tâche qui attend l’Équipe de France féminine, ou encore les images de l’annonce du roster final, laissant sur le carreau Assitan Koné, Marie Pardon, Pauline Astier et Migna Touré (cette dernière finalement conservée après l’annonce du forfait de Marine Johannes). Moment terrible dans la vie d’un coach que de devoir se séparer de quatre filles 72h avant une Coupe du Monde, terrible pour les joueuses aussi, mais on bascule très vite avec les images des deux matchs de prépa face au Japon et à l’Australie, deux défaites aussi courtes qu’encourageantes, puis sur le Media Day de la FIBA, l’occasion pour nos Bleues de se faire bichonner et tirer le portrait à tout va dans la joie et la bonne humeur.

La suite ? Dès ce midi donc, sur BeIN Sport pour les intéressés. Marine, MEP, Lisa, Migna, Sarah, Gabby, Kendra, Alexia, Marieme, Helena, Ana, Iliana, on vous fait confiance pour faire comme ces messieurs, à savoir enchainer Jeux Olympiques, Euro et Coupe du Monde de bonne facture. Cinq matchs, « au moins » deux à gagner pour rejoindre les quarts, et ensuite… ensuite on verra. Allez les filles, allez !