Une semaine après l’ouverture de la Free Agency, Deandre Ayton n’a toujours reçu aucune offre. Une situation bizarre pour un joueur de ce niveau, qui s’explique en partie par un marché bloqué par le dossier Kevin Durant. Mais il y a moyen que la situation évolue rapidement pour le pivot, qui intéresse les Pacers et les Spurs. Une offre pourrait même tomber dans les prochains jours.

Avec toute l’attention médiatique générée par Kevin Durant, certains dossiers tombent un petit peu dans l’ombre. C’est par exemple le cas de Deandre Ayton. Free agent restreint et auteur d’une nouvelle saison en double-double, le pivot présentait pourtant le profil du joueur qui se ramènerait à la Free Agency en bombant le torse pour signer rapidement un gros contrat. Oui mais voilà, tout n’a pas été aussi simple pour Dédé depuis la fin de saison. En sortie d’une élimination très décevante, on a appris que le pivot s’était un peu mis sa franchise à dos en s’embrouillant avec plusieurs hommes de base de Phoenix (dont Chris Paul et Monty Williams). Pas idéal, alors que les Suns semblaient être l’option n°1 pour offrir à un contrat max au Bahaméen ces derniers mois. D’autant que les autres options disponibles pour le signer (notamment Detroit) se sont repliées sur d’autres pistes. On en arrive donc à cette situation où une semaine après le début de la Free Agency, Ayton se retrouve toujours sans rien. Mais ça pourrait bouger très prochainement, puisque de nouvelles perspectives sont proches de se dégager.

.@ZachLowe_NBA rapporte dans son dernier podcast un détail intéressant : ce samedi, le transfert de Malcolm Brogdon à Boston sera officiel, libérant ainsi du cash pour les Pacers. La Ligue s’attendrait à ce qu’Indiana fasse une offre de gros contrat à Deandre Ayton avec ce cash. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2022

D’après les informations d’ESPN, les Pacers pourraient donc se ramener sur ce dossier dans les prochains jours. La franchise de l’Indiana s’apprête à officialiser le départ de Malcolm Brogdon à Boston, un move qui permettrait de dégager suffisamment de cash pour proposer à Ayton le gros contrat qu’il attend. Il faudra quand même voir comment cette affaire va se mener chez les Pacers, qui n’ont pas encore transféré Myles Turner même si un départ est attendu. La piste qui mène à l’Indiana est donc la plus chaude du moment, mais ce n’est pas la seule : les Spurs, qui font partie des rares équipes disposant d’assez de cap space pour faire une offre à Deandre Ayton, suivraient aussi le dossier. Mais San Antonio garde pour l’instant ses distances par rapport au joueur des Suns, puisque la franchise a d’autres chats à fouetter. Les Texans seraient actuellement en négociation entre les Lakers et les Nets dans le cadre du transfert de Kyrie Irving pour prendre en charge le salaire de… Russell Westbrook, mais pour en revenir à la situation de Deandre Ayton, une offre risque donc d’arriver dans très peu de temps, et quand ce sera le cas les Suns devront prendre une décision finale pour matcher ou non la proposition pour leur pivot. Ça ne devrait pas arriver, mais on est jamais à l’abri d’une surprise. Dans tous les cas, on se rapproche doucement du dénouement dans ce dossier.

La situation de Deandre Ayton pourrait donc enfin évoluer. Après plusieurs semaines de flou, le Dédé voit à nouveau le bout du tunnel, avec deux options potentielles qui pourraient se concrétiser dans les prochains jours. Rien n’est encore fait, mais les dernières news sont rassurantes pour le pivot.

Source : realgm.com, ESPN, Bleacher Report