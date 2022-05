Vous ne l’avez évidemment pas raté, la naturalisation potentielle de Joel Embiid et son éventuelle arrivée en Équipe de France est le grand sujet du moment en marge des Playoffs NBA. Un sujet qui a évidemment provoqué beaucoup de réactions ces derniers jours et ce mercredi, c’est le papa de Joel en personne qui est venu s’exprimer pour indiquer que l’initiative ne provenait pas de son fils, mais des autorités françaises. On fait le point sur les dernières infos.

Avant de s’intéresser aux propos de Thomas Embiid, le père de Joel, petit rappel nécessaire pour bien avoir toutes les idées en place. Lundi soir, une véritable bombe est tombée sur la planète basket quand RMC Sports a annoncé que le pivot star des Sixers avait entamé les démarches administratives pour obtenir la nationalité française, et donc potentiellement porter le maillot des Bleus pour les grandes échéances à venir (Coupe du Monde 2023, Jeux Olympiques 2024 de Paris). Le sujet, qui avait déjà fait débat en 2018 quand l’hypothèse était apparue publiquement pour la première fois, a sans surprise immédiatement fait causer. Plusieurs joueurs de l’Équipe de France ont notamment partagé leur avis sur la question, comme Nicolas Batum par exemple qui s’est exprimé sur le côté éthique de cette possible naturalisation du pivot camerounais né à Yaoundé, tandis que le manager général de l’EDF Boris Diaw a confirmé via l’Équipe que Joel avait bien entamé les démarches de naturalisation dans le but de porter le maillot bleu-blanc-rouge un jour. Tout cela pouvait donc nous laisser penser que c’est le camp Embiid qui frappe à la porte de l’EDF dans le but de pouvoir disputer de grandes compétitions internationales avec le groupe de Vincent Collet, compétitions que Joel a beaucoup moins de chances de disputer avec le Cameroun (aucune participation au Mondial ou aux JO dans son histoire).

Sauf que ce mercredi, on a eu un autre son de cloche. Et il ne vient pas de n’importe qui puisque c’est donc le père de Joel Embiid, Thomas, qui est monté au créneau pour apporter une version différente de celle de base. Voilà ce qu’il a déclaré selon RFI.

« Joel n’a pas engagé de démarches de naturalisation. Ce sont les autorités françaises qui sont venues vers lui. »

Ah. Tout de suite c’est pas le même discours. Comme on l’a souligné dans l’Apéro du jour qui revient sur l’ensemble du dossier, cela ne remet pas en question le fait que ces démarches administratives sont bien en cours, et ça ne change pas non plus la teneur de débat concernant le côté éthique de la potentielle naturalisation d’Embiid dans le but d’intégrer les Bleus. Mais forcément, si l’initiative provient du camp français au lieu du camp de Joel, on n’est pas vraiment sur la même dynamique. On se souvient que plusieurs joueurs français s’étaient opposés à l’arrivée d’Embiid en EDF il y a quatre ans, Evan Fournier en tête, ce dernier déclarant notamment que « jouer pour un pays sans avoir d’attaches était dérangeant ». C’est un discours qu’on a pu entendre pas mal ces derniers jours, même si on tient à rappeler que les attaches d’Embiid avec la France ne sont pas inexistantes, lui qui a notamment de la famille en France et sait parler français. Alors si ce sont effectivement les autorités françaises qui ont contacté Joel en premier dans le but d’intégrer un joueur calibre MVP en vue des grosses échéances à venir, on se dit que l’hypothèse de voir Embiid en Bleu un jour est peut-être encore plus plausible qu’à l’accoutumée. Car on ne prend pas ce genre d’initiative sans avoir eu en interne une vraie réflexion en amont.

Que ces démarches proviennent de Joel ou des autorités françaises, la fédération camerounaise voit quant à elle forcément d’un mauvais œil l’hypothèse d’une naturalisation d’Embiid malgré ses faibles attaches avec la France. Le Cameroun aimerait évidemment voir son plus grand talent all-time défendre les couleurs de sa nation afin de l’emmener vers des hauteurs encore jamais atteintes.

« Je suis choqué, je trouve que c’est plus valorisant pour lui d’aller dans un challenge où le Cameroun n’a jamais participé à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, que d’aller dans une équipe qui est capable de tout gagner sans lui. » Yves Tsala, responsable de la fédération camerounaise de basket

La situation est complexe et il n’est pas facile d’y voir clair. On en saura sûrement plus une fois que Joel Embiid se sera exprimé sur la question, lui qui doit faire une déclaration après l’opposition Heat – Sixers en Playoffs selon RFI. Cette même source a également indiqué que la fédération camerounaise allait « prendre acte » du futur choix de Jojo. Bref, va falloir surveiller ça de très près dans les jours à venir.

Source texte : RFI