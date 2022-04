C.J. McCollum ne se voit pas ailleurs qu’à New Orleans : « Je veux prendre ma retraite ici. »

Transféré peu avant la trade deadline du côté de New Orleans, C.J. McCollum s’est trouvé un nouveau foyer en Louisiane et il se voit rester longtemps dans le Bayou, même jusqu’à la fin de sa carrière.

En récupérant C.J. McCollum en février, David Griffin savait qu’il s’était offert une arme de choix dans la course au play-in tournament et la suite des événements allait lui donner raison. Obtention de la neuvième place au détriment des Lakers, double-victoire au barrage et qualification pour les Playoffs, sans oublier la belle résistance contre les Suns au premier tour (3-2 Phoenix pour le moment), les Pelicans vivent un rêve sur les dernières semaines et l’arrière est une des raisons de ce retour en forme. Avec 24,3 points, 5,8 passes et 4,5 rebonds par match depuis son arrivée, C.J. fait clairement le boulot. McCollum sur le backcourt, Brandon Ingram sur l’aile, NOLA tient un duo particulièrement efficace et complémentaire, de quoi faire oublier (un peu) l’absence prolongée de Zion Williamson. Alors que l’avenir s’annonce particulièrement prometteur pour les volatiles, C.J. McCollum s’est confié à Marc J. Spears de Andscape sur ses premiers mois en Louisiane et ses espoirs pour la suite. Spoiler, il ne se voit pas avec un autre uniforme sur les épaules.

« Je ne vais nulle part. Je suis ici. Où est-ce que je vais aller ? Partir pour quoi ? Je veux prendre ma retraite ici. J’ai 30 ans et j’ai un fils qui a 13 semaines. Je suis marié. Quand on a quelque chose de bien, on s’y accroche. C’est quelque chose d’amusant pour les deux parties. Nous allons nous développer. »

En quête de stabilité et bien intégré au moule Pelicans, « Cidjé » voit donc son avenir avec Brandon Ingram, Zion Williamson et toute la jeune bande de Willie Green. Joueur le plus expérimenté du groupe, le guard est une pièce importante pour entourer les pépites du Bayou qui découvrent à peine les Playoffs (même Ingram n’avait jamais joué la postseason avant cette année) et il s’agissait probablement du meilleur fit possible à ce moment de sa carrière.

« Il y a Brandon, Jonas, Zion, Herb, Trey, Jaxson… beaucoup de jeunes talents qui vont devenir encore meilleurs. J’ai la sensation que j’étais ce qui leur manquait, et ils étaient ce qu’il me manquait. »

Avec le retour de Zion pour la prochaine saison et avec un peu plus de vécu commun, NOLA peut véritablement croire à un retour au premier plan et c’est une vraie bouffée d’air pour C.J., après un début de saison compliqué à Portland. On avait du mal à l’imaginer jouer dans une autre équipe, sans Damian Lillard à ses côtés, mais McCollum a réussi son intégration à New Orleans et il peut préparer l’avenir sereinement. Lié à la franchise jusqu’en 2024 (il ira alors sur ses 33 ans), le joueur peut croire à un projet longue durée dans le sud des États-Unis. Reste à voir jusqu’où la belle story ira.

C.J. McCollum est comme un Pelican dans son nid, confortablement installé en Louisiane. Facteur X du retour au premier plan de NOLA, l’arrière qui slalome dans toutes les défenses ne se voit plus ailleurs. Quelque chose nous dit que la fanbase l’a déjà adopté.

