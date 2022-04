Austin Rivers est un visionnaire : en décembre déjà, le fils du Doc avait compris que les Warriors étaient trop forts

Austin Rivers louait la solidité des Warriors en décembre dernier et visiblement il avait l’œil puisqu’il vient de se prendre 4-1 par ces mêmes Dubs au premier tour des Playoffs. Le destin fait bien les choses parfois !

Austin Rivers est fraîchement éliminé des Playoffs avec la défaite des Nuggets chez les Warriors cette nuit. Pour l’occasion, on a remis la main sur une déclaration qu’il avait sortie à la mi-décembre et, vous allez voir, elle n’a jamais été autant d’actualité qu’aujourd’hui. Dans un live sur Instagram, l’arrière de Denver s’exprimait sur cette équipe des Dubs et, à quelques mots près, s’il avait dit ça cette nuit ça aurait été pareil.

« Golden State a définitivement l’air très solide, je déteste voir ça. Ça ne me plaît pas du tout, j’en ai marre de cette putain d’équipe. »

Une fois qu’on connaît la suite de l’histoire, c’est encore plus marrant et on a comme le pressentiment qu’Austin Rivers a toujours la même vision de la troupe de Steve Kerr aujourd’hui, voire pire encore. Les Nuggets se sont farcis les Warriors au premier tour, les Nuggets se sont fait manger. Ils sont parvenus à arracher un match sur deux chez eux, puis ont perdu les trois au Chase Center, hop direction les vacances. L’arrière de Denver dans tout ça ? S’il n’a pas vraiment brillé offensivement avec 4,2 points et 1,2 passe en moyenne sur la série, il a quand même rendu des services à son équipe. Avec 5 interceptions dont une cruciale dans le money time du Game 4, il avait joué son rôle dans la seule victoire des chercheurs d’or mais la fin de parcours aura été moins sympa. Blessé cette nuit, le guard n’a pu disputer que cinq petites minutes et il a dû regarder ses camarades se battre seuls face aux Warriors. De quoi sans doute lui rappeler quelques déclarations hivernales. Austin Rivers avait vu avant tout le monde que Stephen Curry & co allaient le soûler et il l’avait dit, les Warriors sont solides, encore plus en Playoffs et lorsqu’ils sont au complet. Merci Austin. Ça ne te dirait pas de quitter les parquets pour te réorienter sur les plateaux ? Parce que mine de rien t’as l’air de t’y connaître en analyse basket. Enfin, nous on lance l’idée mais après tu fais ce que tu veux.

Éliminé des Playoffs par les Warriors, Austin Rivers n’a pas fini de faire des cauchemars sur les Dubs. Il pourra désormais suivre cette « putain d’équipe » depuis Cancun, c’est toujours mieux que depuis le banc, non ?