Luka Doncic veut améliorer son comportement vis-à-vis des arbitres : officiel, l’âge de raison est donc à 23 ans en Slovénie

Souvent en guerre avec les arbitres, Luka Doncic souhaite calmer le jeu. La star des Mavs a pris conscience qu’il n’aide pas son équipe en se mettant les hommes en gris à dos et il compte bien rattraper le coup à l’avenir. Reste à voir s’il saura se contrôler…

Si vous êtes coutumiers des matchs des Mavs depuis 2018, vous aurez probablement remarqué qu’un joueur est souvent en train de balancer des noms d’oiseaux en Slovène au corps arbitral. Vous l’aurez deviné, on parle bien de ce cher Luka Doncic et de son caractère bien trempé. Avec quinze fautes techniques, le meneur est tout simplement le joueur le plus sanctionné de toute la NBA ! Une véritable montée en puissance puisqu’il était troisième l’an passé, seulement septième pour sa saison sophomore et autour de la cinquantième place en tant que rookie. Au revoir la bouille d’ange qui serrait la main à Adam Silver en 2018, Luka Magic montre désormais une facette beaucoup plus sanguine de sa personnalité et ça peut souvent lui jouer des tours. Non seulement il offre un lancer gratuit à l’équipe adverse mais au bout de 16 fautes techniques, il sera suspendu un match. Pas vraiment ce dont les Mavs ont besoin alors qu’ils sont toujours en course pour le Top 4 à l’Ouest. Une réalité dont a bien conscience Luka Doncic. Dans le dernier podcast de J.J. Redick, sorti ce vendredi, le Slovène a promis de se calmer.

« Eh bien, j’ai eu une petite discussion avec moi-même. À dire vrai, la façon dont j’agissais était inacceptable. Peut-être que c’était dû à mes problèmes personnels ou c’était un tout, mais j’ai eu une discussion avec moi-même et je me suis juste dit que cela ne pouvait pas continuer. C’est une très mauvaise image. Je savais que je faisais ça, mais j’ai continué à le faire. Donc c’est fini. C’est fini maintenant. J’ai eu une discussion avec moi-même. C’est fini, mec. »

Le dire c’est une chose, et il l’avait déjà promis par le passé, le réussir c’en est une autre. Comment Luka compte-t-il faire pour contrôler ses humeurs vis-à-vis des zèbres ? Le meneur All-Star a trouvé une méthode originale pour ne pas se foutre en rogne, il… chante.

« C’est une chose amusante, je commence juste à chanter une chanson dans ma tête. Une de mes chansons préférées, je la choisis et je me mets à chanter et je laisse la frustration passer. » […] « Je pense que sur les derniers matchs, j’ai été génial avec les arbitres. Si je pense qu’il y a une faute, je vais vers lui [l’arbitre, ndlr] et je lui parle normalement. Mais c’est tout. Il faut que ce soit comme ça. »

À chacun sa technique on a envie de dire et si cela peut permettre au joueur de se discipliner pour la suite de sa carrière, c’est encore mieux. Si certains savaient se booster grâce aux fautes techniques (hello Rasheed Wallace), Luka a malheureusement tendance à sortir de son match lorsqu’il voit rouge à cause des arbitres. Une mauvaise habitude qu’il lui faut désormais changer pour mener les siens vers le succès. Admettre son problème, c’est le premier pas vers la guérison non ?

Luka Doncic et les arbitres, c’est un peu trop chaud cette saison et le Slovène a promis de se calmer à l’avenir. Simples paroles en l’air ou vrai âge de raison ? La réponse dans les prochaines semaines.

