James Harden égale Reggie Miller pour le nombre de 3-points marqués en carrière : 2 560 au total, bienvenue sur le podium !

Dans la victoire des Sixers cette nuit contre Chicago, James Harden a plus brillé par son playmaking que son scoring et a laissé la vedette à son copain Joel Embiid, auteur d’une nouvelle masterclass. Cependant, le Barbu se souviendra tout de même de cette soirée car il vient tout simplement d’égaler Reggie Miller pour le plus grand nombre de 3-points marqués en carrière.

2 560. Depuis le début de sa carrière NBA en 2009, James Harden a planté 2 560 tirs primés, c’est-à-dire le troisième plus grand total de l’histoire de la Grande Ligue. Égaler le légendaire Reggie Miller dans le domaine du 3-points, c’est quand même pas un exploit qu’on réalise tous les jours et on imagine que le Barbu est allé le célébrer comme il se doit dans le strip-club le plus prisé de Philly. Et comme un symbole, c’est sur un petit step-back des familles – son move signature – qu’Harden a pris place sur le podium des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire, aux côtés de l’ancien sniper des Pacers. Il avait même trois quart-temps complets pour le dépasser mais Ramesse devra attendre le prochain match pour prendre seul cette troisième place. Ensuite, il pourra officiellement viser la seconde, désormais occupée par mister Ray Allen. Jesus Shuttlesworth a bouclé sa carrière avec 2 973 tirs primés, ce qui lui laisse encore un bon petit matelas d’avance sur Harden (413) mais attention, le Barbu a vraiment les crocs depuis son arrivée chez les Sixers il y a quelques semaines. Stephen Curry, premier du classement depuis cette saison et considéré comme le plus grand sniper de l’histoire du jeu, semble évidemment intouchable (3 101 à l’heure de ces lignes) mais on ne peut pas exclure un scénario où on retrouve Steph en tête avec Harden derrière dans quelques années.

Contrairement aux Reggie Miller, Ray Allen et Stephen Curry, James Harden n’a jamais vraiment été considéré comme un pur shooteur. Un grand scoreur oui, un véritable sniper, non. Les mauvaises langues diront que si le Barbu se retrouve sur le podium aujourd’hui, c’est surtout parce que c’était open bar pour lui à Houston et qu’il pouvait tenter autant de step-backs à 3-points qu’il voulait (plus de 13 tirs primés tentés en moyenne lors de la saison 2018-19 !). Y’a du vrai dans cet argument car l’arrière des Sixers possède effectivement le pourcentage de réussite le plus faible parmi le quatuor avec 36,3% en carrière, tandis que Miller / Allen tournent autour des 40% et Steph à quasiment 43%. Mais cela n’enlève rien à l’exploit de Ramesse. 2 560 tirs primés, c’est 2 560 tirs primés. Porter une attaque sur ses épaules tous les soirs comme il l’a fait pendant des années à Houston, avoir l’énergie pour enchaîner les tentatives à 3-points et surtout les rentrer à un pourcentage qui reste quand même respectable (un peu plus de 36% avec neuf tentatives de moyenne sur l’ensemble de sa carrière à Houston), ce n’est clairement pas donné à tout le monde. Et faut pas oublier que si Curry possède quatre des six saisons les plus prolifiques en matière de 3-points marqués, c’est bien Harden qui détient les deux autres avec 378 tirs du parking marqués en 2018-19 (deuxième total all-time derrière les 402 de Curry) et 299 lors de la saison raccourcie en 2019-20.

James Harden est l’un des plus grands attaquants de l’histoire, et le fait de se retrouver sur le podium des meilleurs shooteurs à 3-points – avec Stephen Curry, Ray Allen et Reggie Miller – représente un argument supplémentaire pour lui. Et ce peu importe comment il en est arrivé là.