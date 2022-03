Épisode 2 de la Web-Série Team France : suite des qualifications pour le Mondial 2023, avec une double confrontation face au Portugal

Plus attendu que la suite de Peaky Blinders, l’épisode 2 de la Web-Série Team France est enfin là ! Au programme, une chouette immersion parmi les Bleus, le retour d’Axel Julien à Dijon et un déplacement mouvementé au Portugal.

Pour ceux qui n’auraient pas vu l’épisode 1, c’est ICI que ça se passe !

« Ceux qui ne connaissent pas le Portugal. Ils ont été joué au Monténégro, et à la 30ème minute, il n’y avait que trois points d’écart. Au cas où vous penseriez qu’il n’y a qu’à se présenter… ». Un discours bien franchouillard, bien Pascal Dupraz, bien jambon-beurre signé Vincent Collet. Dans cette campagne de qualification pour le Mondial 2023 – qui se tiendra au Japon, aux Philippines et en Indonésie – le velleda tricolore rappelle à ses gars que chaque adversaire mérite leur considération. À Dijon, sous les projos du Palais des sports, les Bleus s’apprêtent à jouer un premier match contre le Portugal de… contre le Portugal. Un second aura lieu trois jours plus tard, cette fois à Senhora da Hora. Après les deux victoires face au Monténégro et à la Hongrie en novembre dernier, il est importantissime de confirmer la tendance et de s’imposer en tant que leader d’un groupe largement à la portée des Français. Loin des Bleus près du coeur, le secteur communication de l’Équipe de France a décidé de nous offrir une chouette proximité avec nos joueurs. Trois mois après le premier épisode de la Web-Série Team France, le second vient de sortir. Il propose de vivre le retour doré d’Axel Julien à Dijon et le déplacement en terre portugaise, à l’intérieur du groupe. Comme si nous y étions, oui oui.