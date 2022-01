On a des nouvelles de Victor Oladipo : des signes encourageants à l’entraînement, retour potentiel en février ?

À force d’être éloigné des terrains et avec les bons résultats de Miami en plus, on oublierait presque que Victor Oladipo est un membre du Heat. Mais ça pourrait bientôt changer car l’ancien arrière des Pacers semble sur le chemin du retour. Allez, par ici la petite update.

8 avril 2021. C’est ce jour-là, dans un match face aux Lakers, que Victor Oladipo a foulé les parquets NBA pour la dernière fois. On se rappelle encore de sa dernière action, un dunk à deux mains suite à un joli cut sans ballon, avant de se tenir le genou droit. Passé sur la table d’opération un mois après ce bobo au tendon quadricipital, Vic n’a joué que quatre matchs au total avec Miami depuis son transfert à South Beach lors de la trade deadline du 25 mars 2021. Un total qui devrait cependant augmenter dans les prochains temps si l’on en croit les dernières infos de Barry Jackson du Miami Herald. D’après les sources floridiennes, Oladipo pourrait effectivement retrouver les terrains au cours du mois de février. Cette timeline se base sur les récents retours concernant l’arrière à l’entraînement, où Victor aurait vraiment montré des signes encourageants en matière de mobilité et d’intensité. Peu de détails ont été partagés mais c’est le genre de nouvelle qu’on aime entendre, surtout pour un ancien All-Star qui a quand même connu beaucoup de galères de blessures ces dernières années ainsi que plusieurs déménagements, d’Indiana à Miami en passant par Houston. Et même si on a aujourd’hui un peu de mal à imaginer le bonhomme retrouver son meilleur niveau, rien que de le revoir sur les parquets nous donnera le sourire.

Et ce futur retour permettra au Heat d’avoir une pièce supplémentaire dans un collectif qui a montré sa profondeur ces dernières semaines en l’absence de certaines de ses stars. Juste pour info, Miami n’a disputé que 12 rencontres cette année avec Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler et Bam Adebayo. 12 matchs sur 47. Le bilan du Heat aujourd’hui ? 30 victoires pour 17 défaites et une première place au sein de la Conférence Est. Encore un chef-d’œuvre signé Erik Spoelstra, qui continue de sortir des no-names de son chapeau pour permettre à la machine floridienne de tourner peu importe l’adversité. Et si Victor Oladipo revient un minimum en forme pour bien s’intégrer dans le groupe, il pourrait rendre cette équipe de Miami encore plus dangereuse qu’elle ne l’est déjà.

« Il sera une belle addition pour cette équipe à son retour. On verra ce qui se passe. Il est de plus en plus présent à l’entraînement. On commence à entendre sa voix et il commence à avoir de plus en plus d’opportunités pour courir en transition. Quand il pourra être en tenue, ça sera un grand jour pour nous tous. » – Bam Adebayo, sur le futur retour de Victor Oladipo

De notre côté, on préfère ne pas mettre trop d’attentes sur les épaules d’Oladipo même si connaissant le bonhomme, il voudra revenir en bombe pour prouver qu’il en a encore dans les chaussettes. Et puis faut pas oublier un petit détail, il est aujourd’hui sur un mini-contrat d’un an à 2,6 millions de dollars, et on imagine qu’il aimerait bien se refaire une petite santé pour pouvoir décrocher un meilleur deal pour les années à venir dès l’été prochain…

Victor Oladipo devrait bientôt revenir sur les terrains et rien que ça, ça représente une bonne nouvelle. On espère désormais qu’il retrouvera au moins un semblant du niveau qui était le sien avant tous ses bobos, car mine de rien il nous manque un peu le Vic des Pacers.

Source texte : Miami Herald