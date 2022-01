Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Joel Embiid continue de tabasser tout le monde, et maintenant il claque des triples-doubles

Une performance historique pour Trae Young mais dans la défaite, un Ja Morant de plus en plus All-Star, un Joel Embiid de plus en plus MVP et des Pistons qui respirent, c’est – entre autres – ce que vous pourrez trouver dans ce résumé de la nuit NBA. Allez embarquez vite, c’est tout droit.

# Les résultats de la nuit

Sixers – Rockets : 133-113

Wizards – Hornets : 124-121

Nets – Grizzlies : 104-118

Bulls – Magic : 102-98

Bucks – Pistons : 106-115

Pelicans – Jazz : 104-115

Mavericks – Nuggets : 103-89

Warriors – Heat : 115-108

Blazers – Hawks : 136-131

Clippers – Wolves : 104-122

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Faut la placer sans trembler, mais difficile de demander meilleure défense de Tillie sur KD. Il prend ses fautes donc faudra regarder la suite sur le banc, mais 6 premières minutes solides en défense sur une matchup pourtant hardcore. https://t.co/tk5wskxyXZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

S’il commence à mettre ces shoots, on plie les gaules. pic.twitter.com/ZxoPhczfYL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Ja Morant est à 14/17 à trois points sur ses 4 derniers matchs. C’est terrifiant s’il commence à prendre confiance de cette distance, le jeu va s’ouvrir encore + pour lui et les autres.pic.twitter.com/GEjlYc5dKN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Ambiance. Trois-points loupé par Tobias Harris en transition, huées du public de Philly. Sur l’action suivante, les Sixers prennent l’avantage au score et Harris regarde le public en faisant signe de continuer à le huer… pic.twitter.com/9lKTUOxfeR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Y’a des moments où tu vois une jeune star exploser devant tes yeux. C’est un phénomène indescriptible, tu peux que regarder et apprécier ce passage au statut de superstar. Ja Morant est en train de nous faire vivre ça en ce moment. Tous les soirs, c’est saisissant, magique. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

31 points, 15 rebonds et 10 passes ce soir, en 30 minutes. Il est dans une zone complètement folle, la franchise et la région sur ses épaules. https://t.co/xSsigN9X0f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Mardi à Phœnix : 33 points, 4 rebonds, 4 passes + tir de la victoire. Jeudi versus Lakers : 41 points, 10 rebonds et 6/7 à trois points. Samedi versus Spurs : 30 points, 6 rebonds, 8 passes à 3/3 du parking. Lundi à Brooklyn : 36 points, 6 rebonds, 8 passes + dunk de la nuit. pic.twitter.com/Z5S2ptBxek — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Si vous vous réveillez ce matin et lisez ce tweet, sachez que vous avez plus défendu que Danilo Gallinari cette nuit. Félicitations. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

56 points et 14 passes pour perdre contre les animateurs BAFA de Portland putain — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

Anfernee Simons a d’ailleurs dédié le match de ce soir à son grand père, qui est décédé hier. 43 points à 9/13 à trois points. 🙏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir