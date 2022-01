NBA Top 10 du jour : Ja Morant attaque 2022 comme il a quitté 2021, en défonçant du cercle

Vous connaissez la chanson : comme chaque matin, la NBA nous offre un Top 10 des plus belles actions de la nuit. Nous ? On se contente d’ajouter un peu d’épice pour rendre le tout plus savoureux. Let’s go !

5 secondes au chrono avant la mi-temps et aucun coéquipier démarqué ? Pas de problème pour logo Trae Young.

Ja Morant nous claque un reverse lay-up pour fuir les bras tentaculaires de Kevin Durant. Spoiler, vous risquez d’en entendre parler à nouveau dans ce Top 10.

Joel Embiid porte toute la Pennsylvanie sur ses épaules. Le Eurostep et le gros dunk dans la foulée ? Trop facile pour Jojo.

Marquese Chriss a renvoyé Bol Bol à ses études. On connait quelqu’un qui tient à son spot chez les Mavs.

Noël est peut-être passé mais Jaylen Nowell a encore des cadeaux à distribuer. Un magnifique tomar sur la tête de Wenyen Gabriel par exemple.

Officiel, Jrue Holiday s’est transformé en Julius Erving cette nuit.

Donovan Mitchell met Herb Jones sur les fesses en un dribble. En voilà un qui ne va pas oublier Spida de sitôt.

Jarrett Culver pensait avoir le panier open mais Kevin Durant a claqué un contre d’une autre galaxie. Le Snake mord aussi en défense.

Ja Morant est de retour et il apprécie toujours autant les cercles. Comment transformer le dunk en œuvre d’art.

Killian Hayes envoie Josh Jackson postériser méchamment DeMarcus Cousins. Normalement, c’est plutôt dans le sens inverse non ?

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais c’est déjà pas si mal. Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. On vous laisse profiter et on se dit à très vite !