Allez, café – le replay : Kyrie Irving et Klay Thompson sont de retour !

Allez, café, c’est votre rendez-vous nocturne pour parler de la balle orange avec tous vos copains. Vous avez manqué ça ? N’en dites pas plus, on gère. C’est parti pour un petit replay.

Qui dit grosse actualité dit rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Cette nuit, le thème était tout trouvé avec les annonces des retours de Kyrie Irving et Klay Thompson. Pour Uncle Drew, ça sera mercredi soir à Indiana alors que le Splash Bro a de bonnes chances de débuter ce week-end. On revient évidemment sur ces deux comebacks et ce que ça peut impliquer pour leurs équipes. On évoque aussi les joueurs de la semaine avec DeMar DeRozan et Ja Morant, injouables sur les derniers matchs. Les habitués le savent mais le Allez, café c’est aussi l’occasion de tester les connaissances basket. On part donc sur un nouveau quiz original car il faut nommer les cinq joueurs qui atteignent le plus vite les 500 points à chaque saison. Bon courage pour tous les trouver !

Les anciens connaissent le fonctionnement, les nouveaux sont évidemment les bienvenus. Allez, café c’est le moment où on retrouve toute la famille pour parler basket et NBA. Rendez-vous très vite pour une nouvelle session autour de la cafetière.