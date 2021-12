Le pied droit de Zion Williamson ne guérirait pas comme prévu : nouvelle galère dans le Bayou, la star des Pelicans doit repartir sur la touche

Alors qu’on commençait enfin à croire à un retour prochain de Zion Williamson, une bien mauvaise nouvelle nous est parvenue hier soir. Selon les dernières infos, le pied de l’ailier-fort ne guérirait pas comme il faudrait et il va probablement devoir stopper l’entraînement. Autant dire qu’on ne verra pas Thanos en short avant un petit moment.

Il n’y a pas une semaine sans qu’on apprenne tout et son contraire concernant Zion Williamson. On se revoit encore fin novembre, enfin libérés d’apprendre que Zion avait été jugé apte pour le service complet. Pourtant, dès la semaine suivante, il y avait eu une nouvelle tuile avec une douleur qui était apparue dans son pied droit, le même que celui qui a été opéré cet été. Dans le camp des Pels, on avait joué la carte de l’optimisme mais peut-être se sont-ils avancés un peu vite sur la question. Alors qu’on attaquait tranquillement le premier match de la soirée, une nuée de tweets est venue nous rappeler sur l’oiseau bleu. L’info tombe et elle ne rassure pas : selon Shams Charania de The Athletic, l’ailier-fort ressentirait toujours des douleurs dans le pied qui a été opéré cet été et les dernières radios ont montré une « régression dans la guérison osseuse de son cinquième métatarse ». Face à ce constat, il est probable (toujours selon Shams) que Zion soit obligé de repartir sur la touche pendant un temps. Reste à voir de quelle durée on parle exactement.

Recent imaging on Williamson's foot "showed a regression in the bone healing of his fifth metatarsal," per Pelicans. https://t.co/EPs4ye3va5 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2021

Alors qu’il était normalement censé être en tenue pour la reprise, Zion Williamson est toujours out. Avec déjà vingt-huit matchs manqués, il fait honneur à sa réputation de grand blessé. Si on regarde ses trois premières saisons, on remarque que Thanos a joué 85 matchs et qu’il en a raté… 87. On peut reconnaître de grandes qualités au joueur mais c’est toujours plus pratique s’il est capable de les montrer sur un parquet. Avec ce nouveau contretemps, dur de savoir exactement quand est-ce qu’on va revoir Williamson en short. Il semblait y avoir un certain optimisme pour un retour avant la fin de l’année civile mais avec cette nouvelle coupure, vaut mieux ne pas trop y compter. La question risque peut-être même de se poser à un moment : reverra-t-on Zion cette saison avec les Pelicans ? Alors que sa franchise est dernière à l’Ouest, dur d’imaginer les dirigeants prendre des risques superflus pour hâter le retour de la star du Bayou, d’autant que sa blessure semble dure à guérir et qu’ils ne sont pas à l’abri d’une rechute. Évidemment, il ne s’agit que d’une hypothèse et on espère vivement avoir des bonnes nouvelles prochainement mais ça commence à être assez préoccupant ce dossier médical qui n’en finit plus de s’épaissir.

Zion Williamson a encore mal au pied droit et il semble que l’os ne guérisse pas comme prévu. Le verdict est sans appel : il va falloir opter pour du repos et ça veut dire pas de retour à court terme pour le joueur. Le début de saison est décidément bien pourri en Louisiane.

Source texte : The Athletic