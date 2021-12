La semaine des Français en NBA : sens du collectif et défense élite, Timothée Luwawu-Cabarrot gagne du terrain

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Le Vavane pas dans son assiette, Rudy continue de poser des stats de All-Star et Nico Batum se prépare pour un retour en force.

# Evan Fournier

Les affaires de l’ami Vavane ne s’arrangent pas. Il débute encore les rencontres mais pourrait rapidement sortir du cinq majeur si ses perfs, purement statistiques, ne prennent pas en volume et en densité. Son impact avec les Knicks est loin d’être au niveau des attentes placées en lui et certains fans commencent à grincer des dents. Le problème, c’est que Fournier commence souvent très bien les matchs avant de disparaitre au bout de quelques minutes, et c’est pourquoi les mauvais résultats ainsi que le manque de consistance des New-Yorkais pourraient lui être reprochés, jusqu’à ce qu’il soit – comme Kemba Walker – victime d’un ajustement tactique de Tom Thibodeau. On n’est qu’à un quart de la saison, Evan a graille un steak avarié en milieu de semaine et s’est senti mal contre Indiana, donc ces quelques lignes se transformeront peut-être en grande déclaration la semaine prochaine. En tout cas, on le lui souhaite.

Knicks @ Spurs : 7 points à 3/8 au tir dont 1/6 du parking et 3 rebonds en 21 minutes

Knicks @ Pacers : 7 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking et 4 rebonds en 22 minutes

Knicks @ Raptors : 9 points à 3/8 au tir dont 3/7 du parking et 2 rebonds en 24 minutes

# Rudy Gobert

Une fois n’est pas coutume, le patron des raquettes tricolores nous ressert une semaine bien grassouillette sur un plateau : 50 points en ayant pris 25 tirs, on a connu des intérieurs moins prolifiques. Il s’est fait taillader en milieu de semaine par les grandes bouches du Minnesota – Patrick Beverley et Anthony Edwards – qui n’ont pas manqué de remettre en question son statut de meilleur défenseur de la Ligue. Lui n’en a apparemment rien à faire et a réagi avec beaucoup de classe. Le Jazz vient par ailleurs de décrocher sa septième victoire consécutive face à Washington, ce qui fait de cette période un chouette moment pour la Rudance. Tout roule.

Jazz @ Wolves : 13 points à 4/4 au tir dont 5/7 aux lancers, 10 rebonds et 1 contre en 31 minutes

Jazz @ Sixers : 17 points à 6/11 au tir et 5/8 aux lancers, 21 rebonds et 2 contres en 29 minutes

Jazz @ Wizards : 20 points à 9/10 au tir et 2/2 aux lancers, 11 rebonds et 1 contres en 28 minutes

# Nicolas Batum

D’abord un maigre retour, puis une entorse à la cheville : Nico Batum se fait désirer. On sait les Clippers dépendants du tricolore dans plusieurs secteurs du jeu – la défense, notamment – et son passage dans le protocole COVID a dû sécher sa condition physique, ce qui n’a rien d’anormal. Peut-on s’attendre à le voir jouer mardi contre Phoenix ? Oui, si tant est que la cheville soit bien rétablie, car Tyronn Lue et son staff prendront aucun risque compte tenu du précieux rouage qu’est Nicolas Batum.

Clippers @ Blazers : DNP

Clippers vs Boston : 0 point à 0/1 au tir, 1 rebond, 1 assist, 1 block et 1 interception en 15 minutes

Clippers vs Magic : DNP

# Frank Ntilikina

Pas grand chose à signaler pour l’ami Franky qui perd du temps de jeu depuis son retour de blessure. Attention à bien rechoper le train en route, car les Mavericks sont huitièmes de la Conf’ Ouest et que le French Prince a un vrai truc à apporter aux Texans. C’est certain.

Mavericks vs Nets : 0 point à 0/3 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds et 1 assist en 11 minutes

Mavericks vs Grizzlies : DNP

Mavericks @ Pacers : Tony Snell en 5 minutes

# Killian Hayes

Une semaine toujours moyenne, mais qui termine sur une bonne note pour Killian Hayes. Il sait donner le tempo des offensives de Detroit et ses 6 assists face aux Pelicans témoignent d’une chouette aisance balle en main. Par contre, il y a toujours ce problème d’adresse qui persiste. Rien n’est plus rageant que de le voir manquer un floater à deux mètres du panier, action censée être son go-to-move. Il ouvrira cette nouvelle semaine ce soir face aux Nets, en espérant une belle presta devant James Harden.

Pistons vs Thunder : 9 points à 3/9 au tir dont 2/7 du parking et 1/1 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Pistons vs Wizards : 4 points à 1/4 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 21 minutes

Pistons @ Pelicans : 7 points à 3/9 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds et 6 passes en 28 minutes

# Théo Maledon

Tâchons de retenir le positif, à savoir les 5 points claqués contre les Lakers dans un garbage time qui, il y a encore quelques mois, n’était pas son habitat naturel #Lecombatcontinue.

Thunder @ Pistons : DNP

Thunder @ Raptors : DNP

Thunder vs Lakers : 5 points à 1/1 au tir, 2 rebonds, 1 assist et 1 contre en 5 minutes

# Timothe Luwawu-Cabarrot

Le héros de la semaine. Titulaire à trois reprises, Timothé Luwawu-Cabarrot a parfaitement saisi sa chance en proposant un jeu offensif tranchant, couplé à ce qui fait craquer Nate McMillan, sa défense élite. Le médaillé d’argent à Tokyo a été missionné pour restreindre les meilleurs attaquants adverses, et même s’il a terminé en jus de pomme avec une prestation cata contre les Nets, l’on ne peut que garder le positif. La hype quant à la suite est totale.

Hawks vs Hornets : 12 points à 5/10 au tir dont 2/5 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 2 contres en 39 minutes

Hawks @ Wolves : 23 points à 8/18 au tir dont 7/14 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 38 minutes

Hawks vs Nets : 0 point à 0/8 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 31 minutes

# Petr Cornelie

Une semaine bullée pour celui qui a galéré à scorer. Ça arrive, maintenant Petr va très vite devoir remontrer au staff qu’il sait mettre le ballon dans le panier.

Nuggets @ Bulls : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond en 1 minute

Nuggets @ Spurs : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 0 rebond en 1 minute

Nuggets @ Spurs : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds en 2 minutes

# Killian Tillie

« Du très bon et du moins bon », lâchions nous la semaine passée. L’ancien de Gonzaga a depuis parfaitement su profiter du temps de jeu qui lui a été octroyé, notamment ce samedi face aux Rockets. La « Tillie’s night » selon les commentateurs, faite de bonnes bombinettes et d’une participation on ne peut plus intéressante au corps du match. Eh oui, avec 53 minutes en 3 rencontres, l’on a du temps pour bien d’autre chose que le garbage time : Taylor Jenkins a confiance, il faut maintenant enchaîner.

Grizzlies @ Heat : Tony Snell en 1 minute

Grizzlies vs Mavericks : 6 points à 2/3 au tir dont 2/3 du parking, 2 interceptions, 1 block et 1 rebond en 19 minutes

Grizzlies vs Lakers : 5 points à 2/7 au tir dont 1/5 du parking, 2 rebonds, 1 block et 1 assist en 17 minutes

Grizzlies vs Rockets : 12 points à 4/6 au tir dont 3/5 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 assists et 1 interception en 17 minutes

# Yves Pons

Pas folichon lors de sa dernière sortie en G League, Yves Pons va devoir continuer de faire des efforts s’il veut se faire une place avec l’équipe A de Memphis. Il a eu une petite minute de jeu face au Heat, celle-ci doit maintenant se multiplier par 5 d’ici à la semaine prochaine.

Grizzlies @ Heat : Tony Snell en 1 minute

Grizzlies vs Mavericks : DNP

Grizzlies vs Lakers : DNP

Grizzlies vs Rockets : DNP

# Joel Ayayi

De « DNP » la semaine dernière à 7 minutes ces derniers jours, la progression est bien là. Il faut désormais continuer de montrer à l’entraînement et en G-League pour espérer davantage de terrain.

Wizards @ Raptors : 1 rebond en 4 minutes

Wizards vs Jazz : 1 passe en 3 minutes

Et en G League ça joue aussi…

Joel Ayayi

Capital City Go-Go vs Raptors 905 : 17 points à 8/13 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds et 9 passes en 41 minutes

Capital City Go-Go @ Delaware Blue Coats : 13 points à 6/16 au tir dont 1/7 du parking, 9 rebonds, 9 passes et 2 steals en 37 minutes

Capital City Go-Go @ Delaware Blue Coats : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 24 minutes

Petr Cornelie

Pas de matchs du Grand Rapids Gold cette semaine

Jaylen Hoard

Pas de matchs du Blue cette semaine

Théo Maledon

Pas de matchs du Blue cette semaine

Olivier Sarr

Pas de matchs du Blue cette semaine

Yves Pons

Memphis Hustle @ Rio Grande Valley Vipers : 12 points à 4/9 au tir dont 2/6 du parking et 1/2 au lancer, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 33 minutes

Memphis Hustle @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Axel Toupane

Santa Cruz Warriors vs Agua Caliente Clippers : DNP

Santa Cruz Warriors vs Agua Caliente Clippers : DNP

Quelques vidéos tricolores

Timothé Luwawu-Cabarrot gets a crack against his old team coming off a game where he made a career-high seven threes. pic.twitter.com/1Bzx0nYbKo — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) December 11, 2021

Conley up, Rudy down. 🔨 Gobert is 7-8 from the field on NBA League Pass…watch here: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/0HiWFtlMTA — NBA (@NBA) December 12, 2021

Another HUGE Gobert lob finish. He's 9-10 on League Pass. Watch Here: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/3rMohHm8ou — NBA (@NBA) December 12, 2021

Evan Fournier said he battled food poisoning after having a "terrible" steak in San Antonio and wasn't really able to eat today "It's a shame because the steak was actually very good" pic.twitter.com/2nyf1GzxKh — Knicks Videos (@sny_knicks) December 9, 2021

Rudy Gobert responds to the commentary that followed last night’s game against Timberwolves. pic.twitter.com/e65LzMFSJl — Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 10, 2021

Du bon et du moins bon cette semaine dans le clan français même si malheureusement, le moins bon prédomine. L’objectif de la semaine à venir ? Allez, un retour au premier plan de plusieurs céfrans qui peinent à retoper une certaine régularité.