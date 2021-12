Les Suns ont donc terminé le mois de novembre… invaincus : 16 matchs, 16 victoires, il a rarement fait aussi chaud en Arizona

Cette équipe des Suns n’est pas comme les autres et son mois de novembre reflète une domination sans partage. Tout simplement car les joueurs de l’Arizona viennent de conclure le mois de novembre sans la moindre défaite au compteur. On sort la loupe et on analyse cette dinguerie !

Un mois, la plupart du temps c’est quatre semaines ou une trentaine de jours. Jusqu’ici pas de surprise mais on le sait, en NBA, il peut se passer énormément de choses durant ce laps de temps. Pour faire le bilan du mois dernier à Phoenix, ça va être assez simple il vous suffit de prendre un mot composé de huit lettres au singulier : victoire, c’était facile à deviner pour les fans de Julien Lepers l’Arizona. Du 2 au 30 novembre 2021, les Suns ont joué seize matchs et à chaque fois ce fut la même rengaine avec seize victoires, huit à domicile et huit à l’extérieur. Les mauvaises langues pourraient alors venir siffler l’idée d’un calendrier facile mais vu la domination de la bande à CP3 lors d’un doublé autoritaire à New York (contre les Knicks et surtout les Nets de Kevin Durant) récemment et la nuit dernière face aux Warriors, difficile d’utiliser cet argument aujourd’hui. Un bien beau tableau de chasse au final qui a lancé les Suns sur une série de 17 victoires consécutives, égalant ainsi le record de la franchise. Bref, toutes les équipes qui ont croisé la route des Suns ont mordu la poussière et ça valait bien une petite piqûre de rappel de la part de Devin Booker en personne.

No loss November — Book (@DevinBook) December 1, 2021

La dernière équipe ayant réussi à boucler un mois sans goûter à la défaite ? Les Rockets. Oui, dans un passé pas si lointain, Houston était une place forte de NBA et en février 2018, les Fusées ont joué douze matchs pour douze victoires. Certes c’est un mois plus court, avec donc moins de matchs, surtout avec le All-Star Break. Mais quand même. James Harden était alors intenable et faisait des merveilles avec… Chris Paul. Comme par hasard il était déjà là le bougre. La série des Rockets avait ensuite continué pour s’arrêter le 9 mars 2018 après 17 victoires. Ça ne vous rappelle rien ? Et oui c’est aussi la série en cours des Suns, tout est beaucoup trop similaire et on commence à croire que CP3 est un sorcier. Avant les Rockets et les Suns, les Warriors de 2015-16 avaient eux carrément bouclé fin octobre – novembre invaincus (19-0 pour commencer la saison). Et ça pourrait bien donner des idées aux zinzins de la vallée qui se verraient bien enchaîner avec un « No loss December ». Première étape : la réception des Pistons vendredi à 4h du mat. Un match plus que prenable pour les Cactus avant un déplacement dès le lendemain dans la cuisine d’un Chef Curry qu’on imagine très remonté après la nuit dernière…

Chris Paul et ses camarades ont été irréprochables sur le mois de novembre avec zéro défaite et seize victoires. Une performance diabolique qui fait de Phoenix une franchise plus que jamais prétendante à la victoire finale. Mais le dénouement est encore bien lointain et d’ici là, il peut encore se passer énormément de choses.

