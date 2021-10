Les notes de Nets – Hornets : Miles Bridges cartonne, Cody Martin et Ish Smith finissent le taf, l’équipe est toka, Ish Ish

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Deuxième bulletin de notes de la saison et deuxième bulletin de notes qui concerne les Nets, avec une équipe de BeIN Sports bien décidée à nous rappeler les doux souvenirs de NBA 2K12 dans sa bande-son. Cette fois-ci c’était face aux Hornets, et le moins que l’on puisse dire c’est que chaque joueur de Brooklyn ne s’appelant pas Kevin Durant a connu un match compliqué. Côté Nets les joueurs n’étaient pas très nets, et côté hors Nets les Hornets étaient très nets. Maintenant, essayez de répéter cette phrase avec de la semoule dans la bouche pour voir. Oui, ce sera aussi dur pour vous de réussir à le dire que de s’enlever les crottes des yeux au réveil pour les hommes de Steve Nash.

# Brooklyn Nets

Nic Claxton (3,5) : globalement dominé sous les panneaux et peu influent dans le bon sens du terme, il a tout de même eu ses minutes, trop nombreuses selon 105% des fans des Nets. En même temps, quand tu te fais dominer par Mason Plumlee, une remise en question est nécessaire.

Kevin Durant (8) : « Je suis seul au monde, il n’y a rien à faire j’suis seul au moooooonde », telles sont les paroles que doit actuellement fredonner KD dans le vestiaire après cette défaite. Comme à son habitude irréprochable sur le terrain, il n’a pas pu empêcher la défaite de ses Nets… Allez-y maintenant, sortez tous vos montages « My Next Chapter » avec le logo des Hornets.

Joe Harris (4) : très bien défendu par les Frelons sur chacune de ses prises de balle, il a traîné sa grande carcasse de chanteur de country sur le terrain. Parce que de toute façon, un shooteur privé de ses shoots a la même utilité que ce pot dans l’entrée où tu entasses tous tes objets dont tu ne te sers pas, mais que tu gardes « parce qu’on ne sait jamais ».

Jevon Carter (2,5) : il a briqué sévère sur le peu de tirs qu’il a eu et n’a strictement rien apporté, le genre de game à te faire regretter Chris Chiozza, c’est dire la tristesse de la prestation.

James Harden (4,5) : on l’a attendu, et on l’attend encore à vrai dire. Mais le truc, c’est que vous savez très bien ce que fait le barbu de ses samedis soirs, et forcément, quand vous le faites jouer le lendemain, ça donne ce genre de bouillie de basket. Un pourcentage bien crade malgré quelques passes décisives, et 8 ballons rendus à l’adversaire. Sachez également que quand il arrêtera de réclamer une faute à chaque action, GTA 6 sera peut-être enfin sorti.

Patty Mills (4) : il sortait d’un match quasiment parfait, il nous a sorti un match de taulard aujourd’hui. A probablement passé son samedi soir avec James Harden donc.

LaMarcus Aldridge (5) : le seul remplaçant qui a su tenir son rang et, sans vilain jeu de mot, il a eu du cœur aujourd’hui. Les Nets ont eu du nez de le faire revenir, et là par contre c’est un vilain jeu de mot.

Bruce Brown (5) : peu de minutes à se mettre sous la dent, mais très utile pour le peu de temps passé sur le terrain. On va finir par croire que Steve Nash détient certaines vidéos intimes de Bruce Brown à force de si peu l’utiliser.

Paul Millsap (5,5) : il est vieux, il est lent, il est lourd, il a du kilométrage mais il peut toujours s’avérer utile. Le Renault Scénic que tu achètes quand ta famille s’agrandit, avec le siège et l’autocollant « bébé à bord » fournis.

# Charlotte Hornets

Mason Plumlee (5,5) : un très bon boulot sous les panneaux, ramassant les ordures des autres, un moins bon boulot aux lancers-francs avec sa gestu de garagiste. Il a probablement été aveuglé par le costard de LaMelo Ball. Le seul point positif, c’est qu’il fera peut-être baisser le prix de l’essence.

Miles Bridges (8) : un pur match de la part du voltigeur des Frelons. Il a quand même réussi à poser son 360 tranquille en contre-attaque, mais ce serait injurieux de résumer son match de poney à ça. Il confirme son gros début de saison en ayant scoré depuis à peu près toutes les zones du terrain. Miles Bridges ne fait pas le pont, et on vous laisse sur cette vanne.

Kelly Oubre Jr. (4) : plus à l’aise pour balancer des signes de gang sur le banc comme son sosie XXXTentacion que pour avoir un pourcentage de réussite décent. Tu vois, ce clébard qui a bouffé la feuille de votre DM de maths que tu n’as pas rendu (et auquel tu aurais eu 4 de toute façon) ? Bah ce clébard c’est Kelly Oubre.

Gordon Hayward (5,5) : sur la première mi-temps, on a eu le Gordon Hayward avec sa coupe au bol et sans barbe, et en deuxième mi-temps, on a eu le Gordon Hayward avec son petit dégradé soigné, sa barbe bien taillée et sa mâchoire carrée. Le glow-up au cours d’un même match est saisissant, ou la schizophrénie, c’est selon.

LaMelo Ball (6) : n’a même pas eu besoin de jouer du dernier quart-temps tellement son back-up a fait le boulot. Le chef d’orchestre a bien assuré son rôle, toutefois il va vite falloir appeler un opticien pour deux raisons : la première étant son pourcentage du parking et la seconde étant cette doublette aussi improbable que fluorescente composée d’une Lamborghini Urus et d’un costard jaune fluo. Cristina Cordula vient de se suicider à l’instant.

Cody Martin (3, puis 7) : le souci avec Cody Martin, c’est que quand il fait une première mi-temps aussi pétée que la sienne, on ne peut pas dire « c’est son jumeau qui joue ou quoi ? » comme un gros beauf accoudé au comptoir avec sa 1664. Heureusement que sa seconde période était de bien meilleure facture et qu’il a fait sortir James Harden de son match avec ses passages en force provoqués.

PJ Washington (5) : un manque de réussite en attaque mais le meilleur ratio +/- de son équipe parmi les remplaçants, et le deuxième meilleur derrière Miles Bridges. On aurait pu dire qu’il a amplement mérité sa paie du match si cette dernière ne servait pas pour son ex femme et son gosse, qui on le rappelle au vu du montant présumé de la pension alimentaire, se nourrit exclusivement d’iPhones 13.

Ish Smith (7,5) : véritable facteur X pour les Hornets, il a constamment servi ses coéquipiers dans le rythme et accéléré le tempo balle en main en prenant l’autoroute que Fianso n’avait pas bloqué pour son clip. L’équipe est toka, Ish Ish.

Jalen McDaniels (5,5) : une très belle contribution d’entrée de match, mais un temps de jeu extrêmement limité. Nul doute que Dhalsim aura d’autres minutes cette saison, en attendant, il ne peut rien dire vu que ses gars ont assuré.

C’est ainsi que s’achève cette seconde fournée de notes, on espère que vous avez bien ri, parce que nous, on a bien ri à nos propres vannes, parce qu’on se trouve très drôle. Ce qui ne doit pas être le cas de Kevin Durant, vu qu’il vient de nous appeler en nous laissant un message menaçant, du coup on vous laisse, on va s’enfermer à double tour. Bye !