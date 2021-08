Mike D’Antoni débarque finalement… aux Pels : conseiller de l’ombre de Willie Green en attendant une offre de head coach ?

On le sait, Mike D’Antoni aspirait à être head coach de nouveau mais contre toute attente, la saison prochaine, il sera… consultant, consultant de Willie Green, devenant le nouvel homme de l’ombre du nouveau coach des Pels. Pour compléter le staff, New Orleans voit également arriver Jarron Collins, ancien assistant de Steve Kerr.

Eh… mais tu voulais pas être coach Mike ? Va falloir nous expliquer là. Non, en fait la raison est plutôt simple, D’Antoni n’a tout simplement pas dû recevoir d’offre pour être head coach. Après avoir quitté son poste d’assistant aux Nets, aux côtés de son ancien padawan Steve Nash, devenu maître Jedi, MDA annonçait alors clairement qu’il voulait être aux commandes d’une équipe. L’ancien des Rockets avait notamment été courtisé par Portland, qui avait finalement préféré donner sa chance à Chauncey Billups. Depuis, on avait plus trop vu le nom de Mike figurer parmi les rumeurs, au profit d’assistants qui n’avaient jamais été entraîneur principal auparavant. Plus de nouvelles du patron du seven seconds or less, et c’est finalement Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui est venu annoncer qu’il allait devenir le conseiller de Willie Green, tout juste nommé coach des Pels. En d’autres termes, le double-coach de l’année 2005 et 2017 ne sera pas présent tout le temps sur le banc de NOLA, en gros il devient un peu le Robin du nouveau Batman du banc de Louisiane. Woj nous précise également qu’on devrait voir D’Antoni traîner dans le coin durant la Summer League et le camp d’entraînement notamment. Un poste qui ne prend pas trop de temps, mais histoire d’avoir une ligne en plus dans un CV déjà bien fourni, de quoi chercher tranquillement un poste de head coach si l’opportunité se dessine ? Ça semble être l’objectif du coach septuagénaire.

Mike D’Antoni will become a coaching consultant to Willie Green’s new staff in New Orleans, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Pas si mal ce move de la part de Trajan Langdon, de donner sa chance à un assistant, passé par les bancs des Warriors et des Suns, et désormais épaulé par l’expérimenté Mike d’Antoni. En plus, la Nouvelle-Orléans va également accueillir Jarron Collins en tant qu’assistant, lui qui était assistant aux Warriors… aux côtés de Willie Green, tiens tiens. Sur le papier, ce staff semble plutôt intéressant, les deux petits nouveaux ayant connu les Finales NBA avec les Warriors et les Suns, et on sait aussi que Willie Green est plutôt un spécialiste de la défense, tout comme Jarron Collins d’ailleurs, alors que MDA, lui, est davantage connu pour ses systèmes offensifs que pour les verrous qu’il n’a pas posé dans sa carrière sur les bancs de la Grande Ligue.

Mike D’Antoni devient donc le sidekick de l’ombre de Willie Green aux Pels. Pas forcément le poste auquel on l’attendait, sûrement pas celui qu’il espérait non plus, mais pour Willie Green, quoi de mieux que les conseils de l’ancien moustachu pour faire ses premiers pas en tant que head coach ? Difficile de faire mieux. Pendant ce temps, MDA aura le temps de peaufiner son CV en attendant que le premier coach se fasse virer et sauter sur l’occasion.

Source texte : ESPN