Preview de la soirée NBA : Hawks et Bucks se donnent rendez-vous en Géorgie, le Greek Freak prêt à voler au-dessus d’un nid de coucou

Preview du jour, bonjour ! Une seule affiche au programme de notre nuit NBA puisque, forcément, on a atteint les Finales de Conférence. On repart à l’Est aujourd’hui avec le Game 3 entre les Hawks et les Bucks du côté de la State Farm Arena d’Atlanta. Alors, plutôt les Bucks qui enchaînent ou les Hawks qui repartent de l’avant ?

2h30 : Hawks – Bucks : Le dernier duel en date ? Il avait tourné au piétinage en faveur de Milwaukee et ce soir, Atlanta va tenter de rallumer la lumière en profitant du soutien en masse de ses fans. Nous voilà au Game 3 de ce Budenholzerico et les pronos sont toujours aussi incertains. À quoi s’attendre désormais ? La fougue, le sang-froid et le côté imprévisible du challenger, les séduisants faucons ou le rouleau compresseur, la hargne et la puissance du favori Bucks ? La première manche avait ouvert la porte à une série bien serrée et un éventuel conte de fées qui se poursuit pour les hommes de Nate McMillan, la dérouillée du Game 2 a montré la capacité de réaction de Milwaukee et le gap qui peut exister entre les deux équipes. Nous voilà donc de retour en Géorgie où se joueront les deux prochains affrontements. Les Bucks se doivent d’en remporter au moins un pour récupérer l’avantage du terrain et ils peuvent s’appuyer sur l’exemple de Philly qui était aller chercher deux matchs à l’extérieur. La State Farm Arena n’est pas une forteresse imprenable.

Maintenant qu’on a dit ça, encore faut-il le réaliser sur le terrain et en face, il y a un adversaire qui ne se laissera pas faire. Trae Young a sorti son pire match sur cette première campagne de Playoffs et il aura sans doute à cœur de remettre l’église au centre du village dès que possible. Même constat pour un Clint Capela bien en dessous de ses standards (2 points, 8 rebonds en 25 minutes). Dans ce carnage du Wisconsin, Nate McMillan aura au moins pu profiter des retours de Cam Reddish et Kris Dunn, lesquels ont eu le temps de se montrer un peu. On ne serait pas surpris que le « bientôt plus intérimaire » leur offre de belles minutes pour apporter un peu de fraîcheur à un groupe qui a déjà beaucoup donné. La série est encore longue et Giannis et sa bande ne semblent pas décider à lever le pied de sitôt. Les Bucks ont prouvé au dernier match qu’il leur suffisait d’un gros run (et un peu d’adresse) pour mettre les faucons sous terre. (la rencontre était pliée à la mi-temps) Jrue les Vacances a parfaitement contenu Trae Young et ce soir encore, le digne représentant du Club Med va devoir jouer un rôle clé des deux côtés du terrain. S’il ressort le même type de performance qu’il y a deux jours, la fin de série pourrait s’avérer bien compliquée pour Atlanta et son dégarni préféré.

Hawks et Bucks se retrouvent cette nuit du côté de la Géorgie pour le Game 3 et nul doute que Milwaukee voudra récupérer l’avantage du terrain dès que possible. Trae Young, Giannis Antetokounmpo, une ambiance bouillante, un goût de revanche : serait-ce l’heure de sortir le popcorn ?