Preview de la soirée NBA : ChrisPaulico épisode 2, le premier volet nous a plu alors on en redemande

Amis fans de basket, un match au programme pour cette soirée de Playoffs entre les jeunes Suns, forts de leur victoire à domicile au Game 1 et de solides Clippers, vaincus mais pas abattus et qui vont tenter de prendre leur revanche sur les Cactus. Toujours pas de Kawhi Leonard, toujours pas de Chris Paul, mais leurs remplaçants ne manqueront pas de nous surprendre. C’est parti pour la preview !

3:00 : Suns-Clippers : Lors du Game 1, les Suns ont réussi à imposer leur jeu et faire capoter les plans des Clippers. Pourtant, la team de L.A, bien qu’affaiblie, n’a pas démérité et chacun dans son rôle a su apporter. En l’absence du Klaw, les angelinos sont obligés de répartir les responsabilités au scoring et pour le moment, tout le monde s’y retrouve. En premier lieu, Paul George qui réussit à prendre cette casquette de numéro 1 : avec ses 34 points lors de la première manche, PG nous rappelle le bon vieux temps d’Indiana et d’OKC où il était un candidat MVP. Les énormes Playoffs de Reggie Jackson sont aussi à noter : le meneur surprend et a prouvé face au Jazz, comme au Game 1, qu’il fallait compter sur lui. On n’oubliera évidemment pas Nico Batum, toujours précieux dans son rôle de couteau-suisse des deux côtés du terrain. De leur côté, les Suns ont assuré et Devin Booker est totalement en feu dans ces Playoffs. Book’ a vu triple et pas de la plus discrète des manières avec un énorme 40-13-11 (points, rebonds, passes). Il montre match après match que son statut de franchise player d’équipe contender ne devra plus être discuté. Booker n’aura pas la plus facile des oppositions face à PG13, mais son insolence au scoring est telle qu’il faut s’attendre à ce qu’il contribue encore fortement pour les Cactus cette nuit. La belle éclosion de Deandre Ayton se confirme elle aussi un peu plus et le numéro 1 de la Draft 2018 a continué de dominer dans la raquette. Dans ce pari à quitte ou double qui était de mettre Nicolas Batum au poste 5, Ayton peut récupérer beaucoup de secondes chances et imposer son jeu physique à n’importe quel défenseur des Clippers. Il ne faudrait juste pas que le frontcourt adverse prenne feu à longue distance. Bien muselés lors du match 1, Morris et Batum ont sûrement la plus grosse clef tactique de la rencontre. Avec une bonne adresse, ils pourraient donner quelques casse-têtes à Monty Williams dans la composition de son 5 pour défendre sur Batman. Toujours aussi précieux, Bridges et Crowder forment le ciment de cet effectif et leurs missions prioritaires sont claires : contenir les assauts de Paul George, inscrire des shoots à distance et dominer athlétiquement leur match-up. Jusqu’à présent, les deux ailiers des Suns n’ont pas déçu, ils doivent continuer sur cette voie. Même remarque pour Cameron Payne qui n’a pas une tâche facile : celle de remplacer Chris Paul. Toutefois, un CP en cache parfois un autre en Arizona et par son vice, sa nouvelle maturité et son apport en drive, Cameron Payne peut encore briller contre l’autre L.A, lui qui avait causé bien des soucis aux Lakers.

Certes, les Clippers et les Suns sont dépourvus de leurs meilleurs atouts une fois de plus mais la rencontre ne devrait pas manquer d’intérêt pour autant. Paul George et Devin Booker ont bien réussi à nous les faire oublier la première fois, ils peuvent bien recommencer non ?