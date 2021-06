Team USA organisera un training camp à Las Vegas avant les JO : le casting n’est pas encore connu mais la mission l’est, laver l’affront du mondial 2019

Team USA organise son plan de bataille pour conquérir le trône olympique. Rendez-vous le 6 juillet pour les futurs sélectionnés dans l’équipe américaine, et si le casting n’est pas encore tout à fait connu, quelques noms sont vraisemblablement déjà certains. Avant les Jeux Olympiques, des matchs amicaux sont en tout cas prévus pour se mettre en selle : le Nigeria, l’Australie et l’Argentine sont au menu chez les Hommes, quant aux femmes, elles joueront elles aussi l’Australie et le Nigeria mais affronteront l’Espagne comme ultime adversaire.

Objectif médaille d’or pour la Team USA cet été à Tokyo, et le casting sera normalement bien plus prestigieux qu’au Mondial chinois de 2019. Si rien n’est encore officiel et que le roster complet sera annoncé fin juin, quelques noms sont déjà glissés : Stephen Curry, Damian Lillard ou encore Kawhi Leonard pourraient ainsi être de la partie, seul un gros parcours en Playoffs pour the Klaw ou des blessures inattendues pour les deux shooters du logo pouvant les éloigner de la liste. Sans oublier d’autres noms surprises qui pourraient encore embellir l’équipe américaine et, à priori et vu la hauteur de la mission, la sélection devrait être hautement plus prestigieuse qu’à l’été 2019 lors de laquelle Kemba Walker et un Donovan Mitchell encore un peu vert étaient les superstars de l’équipe.

Le rassemblement des garçons aura lieu dès le 6 juillet aux alentours du MGM Resort de Vegas, alors que les filles seront pour leur part au complet autour du 12. En cas de Game 7, les Finales NBA devraient se terminer le 22 juillet et quelques joueurs parmi les finalistes et qui avaient Tokyo en tête devront faire une croix sur l’événement. L’équipe féminine ne devrait pas connaitre ce problème puisque si la saison actuelle deWNBA a débuté début mai, l’organisation avait prévu un break spécialement pour les Jeux, permettant à leurs meilleurs joueuses de se préparer pour revenir avec la médaille d’or. Préparant Tokyo avec l’étiquette de numéro 1 FIBA et de grand favori, les équipes américaines de basket sont en tout cas prêtes pour honorer leur statut.

Las Vegas reste en tout cas le lieu le plus approprié pour les équipes US afin de préparer l’événement olympique. Partenaire sur le long terme avec la salle de la ville du jeu, le CEO de Team USA Jim Tooley s’est félicité de pouvoir préparer dans les meilleures conditions la compétition. Sanitairement parlant, des précautions seront prises avec des test PCR récurrents et un protocole strict, même si le terme en vogue de « bulle » n’a pas été communiqué. Et si les USA prépareront la compétition à domicile, ce sera aussi une belle aubaine pour toutes les équipes qui affronteront les sélections américaines durant les rencontres amicales. L’Argentine, l’une des équipes conviée à Vegas et très touchée par le Covid encore aujourd’hui, a expliqué que le contexte faisait que cette occasion était à saisir pour eux « dans un contexte sanitaire encore compliqué ». Récemment privés de la Copa America qu’ils devaient organiser, les Argentins ne pouvaient pas faire une préparation à la maison comme à leur habitude et si les Etats-Unis ont été choisis comme terre de préparation pour eux, comme pour le Nigeria, l’Australie ou l’Espagne d’ailleurs, c’est que la lutte contre la propagation du virus, grâce aux vaccins et autres moyens mis en place, permet d’avancer un peu plus sereinement.

Team USA devra aborder ces JO avec rigueur et sans orgueil s’ils veulent venger la défaite subie contre les Bleus en 2019. Et l’occasion se présentera d’ailleurs très tôt dans la compétition puisque les deux équipes se retrouveront dans le groupe C. De son côté, l’équipe féminine aura elle aussi les Bleues dans sa poule, en compagnie du Nigeria et du Japon.

Source : ESPN