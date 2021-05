Preview de la soirée NBA : la question est évidemment de savoir si les Kings vont continuer de tracer leur route vers le play-in

Beaucoup de monde est convié à cette soirée NBA, et beaucoup de convives vont avoir envie de mettre les pieds dans le plat. Neuf matchs au programme, du chaud, du moins chaud, mais une chose est sûre : chaque match a son importance.

1h : Hornets – Clippers : SOS à Charlotte, qui reste sur deux défaites pendant qu’Indiana revient bien derrière. Attention à ne pas glisser à la neuvième place de la Conférence Est. On est typiquement sur le genre de match qui pourrait faire du bien aux Clippers, qui vont d’ailleurs être dans un duel à distance avec les Nuggets dans le but de conserver leur spot sur le podium de l’Ouest.

1h : Pacers – Bucks : il va falloir se mettre illico les deux premiers matchs de la soirée en double écran. Car si les Bucks sont beaucoup plus safe pour conserver leur place sur le podium – à l’Est – que les Clippers, le duel à distance sera celui entre les Hornets et les Pacers, qui possèdent le même bilan de 33-36. Les deux équipes affrontent donc un Top 3 et l’une des deux chopera la huitième place de la Conférence Est à l’issue de la soirée. Et ce ne sera pas sans difficulté pour Indiana qui devra faire une nouvelle fois sans Malcolm Brogdon.

1h30 : Hawks – Magic : les Hawks sont désormais qualifiés en Playoffs et peuvent confirmer le Top 4 acquis la veille face à Washington, en s’essuyant les pieds sur l’un des paillassons de la Ligue : l’équipe F du Magic.

1h30 : Heat – Sixers : après avoir mis Boston dans le rétro, Miami va se frotter au leader de sa conférence. Leader potentiellement affaibli par l’absence de Matisse Thybulle et surtout celle de Joel Embiid, qui est incertain (malade, non COVID). Pas de Victor Oladipo non plus côté Heat, out pour la saison, et peut-être pas de Jimmy Butler, touché à l’œil. Qui va donc profiter des faiblesses de l’autre ?

1h30 : Knicks – Spurs : les Spurs continuent leur trail avec fort dénivelé puisque leur programme de cette dernière semaine de saison régulière est un véritable parcours du combattant. C’est notamment ce qui fait espérer les Kings pour chiper leur place en play-in. Après une jolie victoire face aux Bucks lundi, les hommes de Gregg Popovich – l’homme à la chevelure douce et soyeuse – ont perdu hier face aux Nets du revenant James Harden et doivent désormais se coltiner les Knicks, qualifiés en Playoffs et désormais dans une bataille pour les spots 4-5-6. Beaucoup d’incertitudes cependant côté Grosse Pomme, car Derrick Rose (cheville gauche), Immanuel Quickley (idem) ou encore Reggie Bullock (idem mais à droite) et Alec Burks (genou) pourraient rater la rencontre. Frank Ntilikina time ?

2h : Bulls – Raptors : Toronto n’a plus rien à jouer et débarque juste au United Center sans Chris Boucher, Kyle Lowry, Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Rodney Hood, Paul Watson et Aron Baynes. Autant vous dire que l’intendant, Doris Burke et J. Cole devraient être titularisés. En face, on a des Bulls qui rêvent d’une dégringolade des Wizards pour leur couper le parquet sous le pied et filer en play-in à leur place. Troy Bolton (on a tous une sœur qui a regardé tous les High School Musical) Brown Jr. est le seul absent notable chez les Bulls, tandis que Daniel Theis et Tomas Satoransky sont incertains.

2h : Grizzlies – Kings : un match entre concurrents directs et qui mettra les Kings à l’épreuve de leur destin. Les Grizzlies sont neuvièmes de l’Ouest, Sacramento deux places derrière avec l’espoir désespéré mais mathématiquement faisable d’avoir un ticket pour le play-in. Les Kings devront gagner la première de leurs trois finales sans Tyrese Haliburton, Marvin Bagley et possiblement aussi sans De’Aaron Fox et Harrison Barnes. Côté Memphis, Jonas Valanciunas est incertain, et l’incertitude règne aussi autour de Jaren Jackson Jr., absent lors du dernier match.

2h : Wolves – Nuggets : même si les Wolves réalisent une fin de saison encourageante sous l’impulsion notamment de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, les Nuggets voudront montrer qui est le patron pour mettre la pression sur les Clippers. Denver ne va pas dire non au podium, quand même. Cela promet en tout cas une belle petite opposition en milieu de nuit.

4h : Suns – Blazers : la pression est semble-t-il du côté de la bande à Damian Lillard sur cette affiche de fin de soirée. Les Blazers voudront réaliser le même « exploit » que les Hawks, les Lakers et les Warriors sur les quatre derniers matchs des Suns mais ça risque d’être tendu, car Portland est en back-to-back après sa victoire à Utah hier. Les Blazers ont en tout cas l’occasion de mettre un peu plus dans le rétro les Lakers anti-play-in de LeBron James. À eux de voir.

Encore une grosse soirée de panier-ballon au pays de l’Oncle Sam et l’envie d’en découdre sera à son comble pour de nombreuses équipes. La pression est aussi forte que la première bière servie à la réouverture des terrasses et on va assister de plus en plus aux joies, soulagements et déceptions respectives.