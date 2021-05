La WNBA entre en partenariat avec Amazon : qui veut voir du basket en streaming sur Prime Video ?

On le sait, dans le monde de 2021, les moyens de consommer son sport préféré sont de plus en plus nombreux et diversifiés, et certaines ligues professionnelles n’hésitent pas à entrer en partenariat avec des plateformes de streaming. C’est le cas par exemple de la WNBA, qui vient de s’associer avec Amazon pour la diffusion de plusieurs matchs sur Prime Video.

La nouvelle a été annoncée sur le site officiel de la WNBA hier. La ligue professionnelle américaine de basket féminin vient de conclure un accord de plusieurs années avec Amazon et son service de vidéo à la demande, à savoir Prime Video. Ce partenariat voit le jour juste avant le début de la 25e saison de l’histoire de la WNBA, une saison régulière qui doit commencer demain – vendredi 14 mai 2021 – et qui doit durer jusqu’au 19 septembre prochain. Comme la NBA, la ligue féminine possède également son League Pass pour la retransmission de l’ensemble des matchs en plus des traditionnelles chaînes de télévision qui couvrent la compétition, à savoir ESPN, ESPN2, ABC, CBS Television Network, CBS Sports Network et NBA TV. La WNBA prévoit aussi de diffuser des rencontres sur des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook Watch (et aussi sur Oculus, filiale de Facebook), ainsi que sur la plateforme de streaming Paramount Plus. Le partenariat avec Amazon Prime Video s’inscrit donc également dans cette tendance et représente le dernier effort de la WNBA pour apporter le maximum de visibilité à la ligue pour sa 25e saison. Clairement, les choses ne sont pas faites à moitié, et le fait de passer par Prime Video devrait permettre de pouvoir toucher un public plus large. Enfin, juste pour info, sachez également que la WNBA a récemment trouvé un accord avec Google pour que le géant devienne le nouveau partenaire technologique de la ligue.

Amazon Prime Video aura les droits exclusifs sur 16 rencontres de la saison régulière WNBA, une par semaine du 29 mai au 16 septembre prochain (la saison régulière sera interrompue entre le 12 juillet et le 14 août à cause des Jeux Olympiques de Tokyo). Voici la liste :

*the @WNBA has entered the @primevideo chat* 1️⃣7️⃣ exclusive games coming soon, all included with Prime 🙌 pic.twitter.com/nuSnvoHQNl — Sports On Prime Video US (@SportsOnPrime) May 12, 2021

Le Commissioner’s Cup Championship Game sera également diffusé sur Amazon Prime Video mi-août, au retour des Jeux Olympiques, en plus des 16 autres matchs. Cette rencontre correspondra à une finale au cours de la saison régulière entre la meilleure équipe de chaque conférence. Mais attention, pour y participer, il ne faut pas forcément être premier de sa conf’ à l’instant T, il faut avant tout assurer dans les Cup games. Chaque équipe WNBA possède dix Cup games, qui sont inclus dans le bilan de la saison régulière mais qui posséderont donc un enjeu supplémentaire. Un moyen pour apporter du piment à la saison régulière, un peu à l’image de la NBA avec son play-in tournament avant les Playoffs. La meilleure équipe de chaque conférence dans ces fameux Cup games se qualifiera donc pour le Commissioner’s Cup Championship Game, premier du nom.

Alors qu’on a vu pour la première fois deux Françaises être draftées il y a un mois, la WNBA fait tout pour ajouter de la visibilité à la ligue. Une belle occasion pour s’intéresser un peu plus au basket féminin US, qui est d’ailleurs mis à l’honneur aujourd’hui dans un documentaire d’ESPN qui promet beaucoup : « 144 ». Un doc axé sur la saison 2020 dans la bulle et l’engagement pour la justice sociale suite à la tragédie George Floyd.

Source texte : WNBA