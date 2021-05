Trois joueurs NBA avec le Sénégal au TQO dont Tacko Fall : que tous ceux qui veulent voir Tacko à Tokyo lèvent la main

Le sélectionneur du Sénégal Boniface Ndong a annoncé une liste de seize joueurs convoqués pour participer au Tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le pivot des Spurs Gorgui Dieng, l’ailier du Jazz Georges Niang, et surtout le chouchou des fans des Celtics Tacko Fall en font partie.

Qui a dit qu’il n’y avait que les Playoffs NBA dans la vie ? Du 29 juin au 4 juillet se tiendra, en même temps que les Finales de Conférence, le Tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août), dont la France est exemptée grâce à sa médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019. Ce TQO va se diviser en quatre compétitions dans quatre villes hôtes : Victoria au Canada, Split en Croatie, Kaunas en Lituanie et Belgrade en Serbie. Chaque vainqueur d’une subdivision du TQO repartira avec le précieux sésame, à savoir un aller simple pour la capitale du Japon. Dans le tournoi serbe s’affronteront le Sénégal, l’Italie, Porto Rico, la République dominicaine, les Philippines et le pays hôte. Et il se pourrait bien que l’une des coqueluches de notre cher et tendre Grande Ligue de basket y fasse son apparition. Tacko Fall a en effet été convoqué par le sélectionneur du Sénégal Boniface Ndong, aux côtés de deux autres NBAers : Gorgui Dieng et Georges Niang. Le pivot de 2m26 des Celtics avait déjà clamé son souhait de porter un autre maillot vert, celui de son pays, eh bien c’est désormais chose faite.

Quoique, la NBA et les Celtics peuvent évidemment encore s’en mêler en vertu du contrat du joueur et des calendriers non concordants entre les deux échéances, même si ce n’est pas trop se mouiller de dire que la présence de Boston en Finales de Conférence est LOIN (pardon) d’être probable. Boniface Ndong a en tout cas répondu sur le sujet et a assuré que les trois joueurs NBA, convoqués pour revêtir la tunique des Lions de la Teranga, avaient d’ores et déjà tous donné leur accord. À voir évidemment si des hypothétiques Celtes au parcours exceptionnel en Playoffs peuvent laisser leur petit grand protégé aller réaliser un de ses rêves de gosse, puisque le natif de Dakar n’est pas du tout un joueur majeur de l’effectif. Tacko Fall n’a foulé les parquets NBA qu’à 15 reprises cette saison, compilant 2,7 points, 2,5 rebonds et 0,8 contre en 6,7 minutes de moyenne, ce qui ne l’empêche d’ailleurs pas de faire des apparitions dans des Top 10 des meilleures actions de la nuit à coup de gros contre dévastateur. Sa dernière sortie remonte au 6 avril en mode Monsieur 100% et 2 points face aux Sixers.

🔥 LeBron, Gobert, Giannis, Zion, Tacko Fall… Les stars de la NBA sont en feu dans le Top 10 de la nuit ! pic.twitter.com/OqWGGH65Yo — NBAextra (@NBAextra) January 16, 2021

Un maximum de nations compétitives aux JO avec tous les joueurs dont elles ont besoin, c’est évidemment ce que l’on souhaite voir depuis des années. La balle (orange) est désormais dans le camp de la franchise du Massachusetts en ce qui concerne la participation de la star sénégalaise Tacko Fall. Mais une chose est sûre : We Want Tacko à Tokyo !