Ça s’est passé un 9 avril : 80 lancers-francs tentés par les Suns contre le Jazz, 61 marqués, vive les coups de sifflet !

Occupant les deux premières places de la Conférence Ouest à l’heure de ces lignes, les Suns et le Jazz sont à nouveau à la mode en NBA à tel point que ça nous renvoie au début des nineties, et notamment un match datant du 9 avril 1990, dans lequel Phoenix a établi un record WTF qui tient toujours. Flashback.

Si vous aimez les lancers-francs, c’est un match qu’il faut voir absolument. Bon honnêtement, on ne connaît personne qui regarde un match de basket pour les lancers, qui certes font partie du jeu mais qui prolongent surtout le match dans la durée sans apporter la moindre plus-value sur le plan du spectacle. Cependant, les puristes peuvent apprécier le geste, sauf évidemment quand c’est un mec comme Shaq qui shoote : on fait rebondir la balle, on descend bien dans les jambes, on aligne l’épaule, le coude et le poignet comme il faut, et swish. Ce geste, les joueurs des Suns l’ont répété à… 80 reprises lors de cette rencontre du 9 avril 1990 face au Jazz à la maison. 80 lancers-francs au total, quatre-vingts, QUATRE-VINGTS. Même si le match a duré plus longtemps que prévu puisqu’il s’est terminé en prolongation, le total est indécent. Et surtout, cela a permis aux Suns de marquer l’histoire à leur manière avec 61 lancers marqués (76,3% de réussite), record NBA s’il vous plaît. Le précédent record était détenu par les Washington Bullets, auteurs d’un impressionnant 60/69 lors d’un match face aux Knicks le 13 novembre 1987. Depuis, personne n’a réussi à surpasser Phoenix dans cette catégorie, et quelque part on a envie de dire tant mieux car bonjour le match haché. Vous imaginez un peu, en pleine nuit sur le League Pass, mater un match où une équipe tire 80 lancers ?! Nous on préfère pas.

D’autant plus que dans ce choc de l’Ouest, le Jazz a également tiré 41 lancers-francs pour un total de… 121 pour l’ensemble des deux équipes. On continue avec les chiffres un peu fous : 52 fautes en tout pour Utah (un autre record NBA), 84 au total dans le match, six joueurs expulsés pour six fautes (quatre au Jazz, deux aux Suns), et un match qui a probablement duré cinq heures au final. Pour la petite histoire, Kevin Johnson est celui qui a collectionné le plus de lancers dans ce match : 23/24 pour KJ, tandis que son copain Tom Chambers n’était pas loin avec son 17/22. Côté Utah, Karl Malone a terminé avec un 17/21 depuis la ligne. « Le match le plus étrange auquel j’ai participé » déclarera le joueur de Phoenix Eddie Johnson après la rencontre, tandis que John Stockton dira simplement, « On a participé à beaucoup de matchs comme ça. C’est du basket ». Mouais, faut aimer quand même hein. Dans ce festival de fautes, de lancers et d’arrêts de jeu, les Suns ont fini par l’emporter 119-115 sur leur parquet du Arizona Veterans Memorial Coliseum. Johnson et Chambers ont claqué 73 points ensemble, bien soutenus par les 23 unités de Johnson en sortie de banc. Les 39 pions et 17 rebonds du Mailman, avec également 22 points de Thurl Bailey, n’ont donc pas suffi pour le Jazz, qui tombera une nouvelle fois contre Phoenix un peu plus tard lors du premier tour des Playoffs 1990.

Les Suns et le Jazz ne se quitteront plus. D’abord une série de postseason donc avec cinq rencontres (série au meilleur des cinq) entre fin avril et début mai, puis une double confrontation début novembre 1990 à… Tokyo pour les tout premiers matchs de saison régulière NBA en dehors des States. C’était l’amour fou à l’époque entre ces deux-là.

Source stats : Basket-Reference