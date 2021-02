On a des nouvelles de Kevin Love : K-Amour bientôt de retour, reste à voir si ça peut sortir les Cavs de leur spirale infernale

Pour ceux qui l’auraient oublié, Kevin Love est toujours un joueur des Cavaliers. C’est vrai que ça fait longtemps qu’il est absent, mais il paraît que son retour se rapproche très sérieusement si l’on en croit les dernières infos en provenance de l’Ohio.

27 décembre 2020. Cela fait depuis le 27 décembre 2020 que Kevin Love n’a pas foulé un parquet. On a pu l’apercevoir à plusieurs reprises sur la touche, s’enflammant devant les exploits de Collin Sexton face aux Nets ou se tenant la tête à deux mains pendant que LeBron James faisait son festival face à son ancienne franchise de Cleveland. Mais c’est tout. Au total, l’ancien All-Star a raté 26 matchs consécutifs, 27 au total sur les 29 joués par Cleveland cette saison, la faute à une vilaine blessure au mollet. Une blessure qui devrait cependant bientôt faire partie du passé étant donné que Love a participé à une grande partie de l’entraînement des Cavaliers mercredi si l’on en croit l’Associated Press. Un signe vraiment encourageant, qui devrait logiquement être suivi par un retour prochain sur le terrain. Quand ça ? Difficile de donner une date précise à l’heure de ces lignes car comme l’a dit le coach de Cleveland J.B. Bickerstaff, l’équipe de l’Ohio veut d’abord voir comment le corps de Kevin réagit dans les jours à venir. Mais c’est clairement un grand pas en avant. Pour info, les Cavs ont un match de prévu vendredi contre les Nuggets, dimanche face au Thunder, puis un back-to-back contre Atlanta et Houston le 23 et 24 février prochain. Toutes ces rencontres se dérouleront à la maison, avant deux déplacements.

Pour son retour, Kevin Love voudra montrer qu’il peut toujours apporter une vraie production au sein d’une équipe NBA. Au cours des trois dernières années, l’intérieur a sorti des campagnes en 17 points – 10 rebonds malgré plusieurs bobos. À 32 ans, il est aujourd’hui dans la deuxième année d’un contrat de quatre ans et 120 millions de dollars signé à l’été 2018. Malgré tout le respect qu’on a pour Kevin Amour, on parle de l’un des pires deals dans la NBA actuelle (31 millions de salaire annuel pour un joueur âgé et souvent blessé, ça pèse très lourd, surtout avec deux années restantes), le genre de deal qui semble tout simplement intransférable aujourd’hui. On imagine que les Cavaliers, qui sont clairement dans un processus de reconstruction comme le montre d’ailleurs leur volonté de transférer Andre Drummond, aimeraient bien envoyer Love et son contrat ailleurs. Et on imagine que Kevin préférerait jouer dans une franchise plus compétitive à ce stade-là de sa carrière. Mais les deux parties sont aujourd’hui officiellement liés jusqu’en 2023 et vont ainsi devoir continuer l’aventure ensemble. Dès qu’il sera opérationnel, Kevin Love tentera d’apporter une présence positive ainsi que son expérience à un groupe jeune et prometteur, bien que dans le dur actuellement. Après les signes positifs du début de saison, les Cavs enchaînent les raclées actuellement. Là, ça fait quand même huit défaites de suite, et un bilan de 2-12 sur les quatorze derniers matchs pour une avant-dernière place à l’Est. Le premier mois de la saison, où Cleveland avait arraché huit rencontres sur quinze, semble bien loin…

Pas sûr que Kevin Love puisse révolutionner quoi que ce soit dans l’Ohio, mais le retour prochain de l’intérieur pourrait quand même faire du bien à une équipe actuellement privée de Larry Nance Jr., et qui prévoit de laisser Andre Drummond sur la touche jusqu’à la trade deadline du 25 mars prochain.

