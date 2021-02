Le Mavericks – Pistons de mercredi reporté : quand c’est pas le COVID c’est la neige qui s’en mêle, on s’en sortira jamais

Le match entre les Mavericks et les Pistons qui devait se tenir mercredi à Dallas n’aura finalement pas lieu à cause… de la neige ! Le gouverneur texan Greg Abbott a interdit le déroulement de la rencontre à la suite d’un état d’urgence instauré dans le Texas à cause de conditions météorologiques extrêmes.

La NBA et les reports de match, c’est une histoire d’amour qui bat son plein cette année et après le COVID, qui a monopolisé la totalité de ces reports, c’est au tour de la météo de rentrer dans la danse. La rencontre entre les Mavs et les Pistons, qui devait prendre place ce mercredi 17 février, n’aura pas lieu à cause de la présence de forte neige dans la région de Dallas si l’on en croit The Athletic. C’est ce qu’a annoncé le gouverneur texan Greg Abbott qui a déclaré l’état d’urgence dans la région. On n’est pas sorti de l’auberge et à ce rythme, la rencontre entre les Lakers et les Nets de jeudi va être reportée à cause d’une météorite qui s’apprête à frapper la Terre. La vraie raison de ce report est qu’il y a actuellement une grosse coupure de courant dans le Texas, les centrales électriques de cet État du Sud n’étant pas préparées à une telle vague de froid. C’est aussi le cas pour l’eau et à l’heure actuelle, beaucoup de Texans sont dans le noir et sans eau, rendant la tenue d’un match NBA impossible…. En espérant que ce fâcheux problème soit résolu le plus rapidement possible pour éviter de nouveau la multiplication de matchs reportés.

The Dallas Mavericks-Detroit Pistons game Wednesday in Dallas is being postponed due to the order of Texas governor Greg Abbott because of state of emergency in response to severe weather, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

Mais il y a aussi des bonnes nouvelles puisque certaines rencontres qui avaient été reportées à cause du protocole sanitaire vont avoir lieu et ce dès cette semaine. D’après Shams Charania, Detroit devrait finalement se rendre à Chicago mercredi, la place étant libre pour jouer les Bulls, qui ont eux aussi vu leur rencontre initiale de mercredi face aux Hornets être reportée. De la même manière, on aura droit selon ESPN à un Cavaliers – Nuggets ce vendredi dans l’Ohio après le report du Hornets – Nuggets prévu pour le même jour. Des matchs continuent donc d’être reportés mais certains sont ajoutés. La NBA commence à trouver une balance dans une saison décidément pas comme les autres.

New game being worked on for NBA schedule on Wednesday: Detroit at Chicago, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pistons and Bulls had prior games postponed Wednesday and teams finalizing logistics for new game. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

Added game, per NBA: Denver at Cleveland on Friday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021

Pas de Mavs – Pistons ce mercredi à cause de conditions météorologiques trop extrêmes mais à la place un Bulls – Pistons qui n’avait pas pu avoir lieu à cause du COVID. Les joies du calendrier NBA en 2021.

