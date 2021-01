Nike Zoom Freak 2 Taxi : le Greek Freak n’oublie pas d’où il vient, ni ce qu’il a vécu

Ancien sans-papiers dans les rues d’Athènes désormais devenu l’une des grandes stars de la NBA avec le plus gros contrat de l’histoire en prime, Giannis Antetokounmpo est très bien placé pour témoigner de l’ascenseur social que peut représenter le monde du sport. Le Grec fait une référence à une anecdote très loquace avec la sortie des Nike Zoom Freak 2 Taxi, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Giannis Antetokounmpo a beau être en pleine bagarre sur les parquets de la NBA depuis un mois, le Grec ne se laisse pas oublier dans le monde de la mode et de l’équipement pour basketteurs. Le joueur des Bucks nous offre en effet un nouveau coloris de sa paire signature, les Nike Zoom Freak 2 Taxi. Cette petite dernière est en fait liée à une péripétie vécue par le joueur peu de temps après son arrivée outre-Atlantique en 2013. Le timide rookie qu’il était alors avait envoyé tout son salaire en Grèce pour aider la mif’ et n’avait même plus de quoi se payer un taxi pour se rendre à la salle un jour de match. C’est alors que le désormais double MVP en titre a décidé d’y aller… en courant. Finalement récupéré par des fans sur la route, Giannis n’oubliera pas pour autant cette folle histoire. C’est pourquoi le Grec a décidé de faire un petit retour en arrière avec cette chaussure jaune (la semelle et la face intérieure de chaque chaussure), noire, aux légères touches de rouge et nuances de gris (dominantes sur les faces extérieures et l’arrière). Ce savant mélange nous offre un modèle épuré et très plaisant visuellement. Notons également la mention « Off duty », signifiant « Hors service » présente sur une bande jaune et noire à l’arrière de la chaussure gauche (accompagnée du numéro 34 du joueur à droite) et bien sûr liée à ces fameux taxis. Inattendu et très appréciable pour son heureux détenteur !

LA FICHE :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 1 Greece, histoire de se rappeler là où tout a commencé.

les Nike Zoom Freak 1 Greece, histoire de se rappeler là où tout a commencé. On les imagine déjà à ses pieds : Kostas Antetokounmpo, même si le petit frère ne devrait pas trop les user vu le temps de jeu qui lui est accordé chez les Lakers.

Kostas Antetokounmpo, même si le petit frère ne devrait pas trop les user vu le temps de jeu qui lui est accordé chez les Lakers. L’occasion parfaite pour les porter : peut-être pas pour prendre le taxi justement, mais plutôt pour avoir un vrai flow à la reprise en salle. Il y a le temps, mais mieux vaut être prévoyant !

peut-être pas pour prendre le taxi justement, mais plutôt pour avoir un vrai flow à la reprise en salle. Il y a le temps, mais mieux vaut être prévoyant ! On aime : l’histoire touchante liée à ce coloris. Pour ne jamais oublier que Giannis est un superbe exemple de réussite !

l’histoire touchante liée à ce coloris. Pour ne jamais oublier que Giannis est un superbe exemple de réussite ! On aime moins : on espère que le shoot du parking de Giannis n’est pas livré en compagnie de la paire, certains perdraient au change.

Les Nike Zoom Freak 2 Taxi sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Abordable pour un bijou de la sorte, donc vous connaissez notre avis sur le sujet !

